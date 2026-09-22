FUTEBOL

Após mudança da regra, veja quais times do Brasileirão ultrapassam limite de estrangeiros definido

Cota cairá de nove para oito jogadores em 2027 e será reduzida gradualmente até chegar a cinco por partida em 2030

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:06

Flamengo tem 10 estrangeiros no elenco atualmente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os clubes da Série A do Brasileirão aprovaram nesta segunda-feira (21) uma redução gradual no número máximo de estrangeiros que poderão ser relacionados por partida a partir de 2027. O limite, que atualmente é de nove jogadores, cairá para oito na próxima temporada e será reduzido em um atleta por ano até chegar a cinco em 2030. A mudança pode obrigar parte dos times a reformular seus elencos nos próximos anos.

Entre os clubes que já ultrapassam o limite atual estão Athletico, Botafogo e Vasco, com 11 estrangeiros cada, além de Flamengo e Grêmio, que têm dez. Essas equipes precisarão lidar com a restrição mesmo antes da nova regra entrar em vigor. Outros cinco clubes — Fluminense, Bahia, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional — possuem nove jogadores de outras nacionalidades e, caso mantenham os atuais elencos em 2027, terão de deixar pelo menos um estrangeiro fora de cada partida.

A partir de 2028, o limite passará para sete estrangeiros por partida, depois para seis em 2029 e, finalmente, para cinco em 2030. A mudança foi aprovada com o objetivo de conter o crescimento do número de estrangeiros no futebol brasileiro. A regra passou de três para cinco jogadores em 2014, subiu para sete em 2023 e chegou a nove em 2025. Segundo levantamento da CBF citado no material, o aumento da presença de estrangeiros tem reduzido a minutagem de jogadores brasileiros com menos de 23 anos.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

Estrangeiros nos clubes da Série A em 2026:

Athletico: 11

Botafogo: 11

Vasco: 11

Flamengo: 10

Grêmio: 10

Fluminense: 9

Bahia: 9

Cruzeiro: 9

Atlético-MG: 9

Internacional: 9

Palmeiras: 8

São Paulo: 7

Corinthians: 7

Santos: 7

Bragantino: 7

Coritiba: 6

Vitória: 6

Remo: 5

Chapecoense: 4