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Após mudança da regra, veja quais times do Brasileirão ultrapassam limite de estrangeiros definido

Cota cairá de nove para oito jogadores em 2027 e será reduzida gradualmente até chegar a cinco por partida em 2030

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:06

Flamengo tem 10 estrangeiros no elenco atualmente
Flamengo tem 10 estrangeiros no elenco atualmente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os clubes da Série A do Brasileirão aprovaram nesta segunda-feira (21) uma redução gradual no número máximo de estrangeiros que poderão ser relacionados por partida a partir de 2027. O limite, que atualmente é de nove jogadores, cairá para oito na próxima temporada e será reduzido em um atleta por ano até chegar a cinco em 2030. A mudança pode obrigar parte dos times a reformular seus elencos nos próximos anos.

Entre os clubes que já ultrapassam o limite atual estão Athletico, Botafogo e Vasco, com 11 estrangeiros cada, além de Flamengo e Grêmio, que têm dez. Essas equipes precisarão lidar com a restrição mesmo antes da nova regra entrar em vigor. Outros cinco clubes — Fluminense, Bahia, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional — possuem nove jogadores de outras nacionalidades e, caso mantenham os atuais elencos em 2027, terão de deixar pelo menos um estrangeiro fora de cada partida.

A partir de 2028, o limite passará para sete estrangeiros por partida, depois para seis em 2029 e, finalmente, para cinco em 2030. A mudança foi aprovada com o objetivo de conter o crescimento do número de estrangeiros no futebol brasileiro. A regra passou de três para cinco jogadores em 2014, subiu para sete em 2023 e chegou a nove em 2025. Segundo levantamento da CBF citado no material, o aumento da presença de estrangeiros tem reduzido a minutagem de jogadores brasileiros com menos de 23 anos.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG

Flamengo - 99,995% por Reprodução
Palmeiras - 99,85% por Reprodução
Athletico - 86,8% por Reprodução
Fluminense - 77,8% por Reprodução
Cruzeiro - 57,5% por Reprodução
Bahia - 50,7% por Reprodução
Atlético-MG - 11,2% por Reprodução
Santos - 7,3% por Reprodução
São Paulo - 2,6% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 2,6% por Reprodução
Coritiba - 2,3% por Reprodução
Botafogo - 0,71% por Reprodução
Vitória - 0,17% por Reprodução
Vasco - 0,14% por Reprodução
Mirassol - 0,12% por Reprodução
Corinthians - 0,059% por Reprodução
Grêmio - 0,004% por Reprodução
Inter - 0,001% por Reprodução
Remo - 0%  por Reprodução
Chapecoense - 0% por Reprodução
1 de 20
Flamengo - 99,995% por Reprodução

Estrangeiros nos clubes da Série A em 2026:

Athletico: 11

Botafogo: 11

Vasco: 11

Flamengo: 10

Grêmio: 10

Fluminense: 9

Bahia: 9

Cruzeiro: 9

Atlético-MG: 9

Internacional: 9

Palmeiras: 8

São Paulo: 7

Corinthians: 7

Santos: 7

Bragantino: 7

Coritiba: 6

Vitória: 6

Remo: 5

Chapecoense: 4

Mirassol: 0

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Brasileirão Cbf Mudança Regras

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