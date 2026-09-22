Após mudança da regra, veja quais times do Brasileirão ultrapassam limite de estrangeiros definido

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Wendel de Novais
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:06
Os clubes da Série A do Brasileirão aprovaram nesta segunda-feira (21) uma redução gradual no número máximo de estrangeiros que poderão ser relacionados por partida a partir de 2027. O limite, que atualmente é de nove jogadores, cairá para oito na próxima temporada e será reduzido em um atleta por ano até chegar a cinco em 2030. A mudança pode obrigar parte dos times a reformular seus elencos nos próximos anos.
Entre os clubes que já ultrapassam o limite atual estão Athletico, Botafogo e Vasco, com 11 estrangeiros cada, além de Flamengo e Grêmio, que têm dez. Essas equipes precisarão lidar com a restrição mesmo antes da nova regra entrar em vigor. Outros cinco clubes — Fluminense, Bahia, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional — possuem nove jogadores de outras nacionalidades e, caso mantenham os atuais elencos em 2027, terão de deixar pelo menos um estrangeiro fora de cada partida.
A partir de 2028, o limite passará para sete estrangeiros por partida, depois para seis em 2029 e, finalmente, para cinco em 2030. A mudança foi aprovada com o objetivo de conter o crescimento do número de estrangeiros no futebol brasileiro. A regra passou de três para cinco jogadores em 2014, subiu para sete em 2023 e chegou a nove em 2025. Segundo levantamento da CBF citado no material, o aumento da presença de estrangeiros tem reduzido a minutagem de jogadores brasileiros com menos de 23 anos.
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Estrangeiros nos clubes da Série A em 2026:
Athletico: 11
Botafogo: 11
Vasco: 11
Flamengo: 10
Grêmio: 10
Fluminense: 9
Bahia: 9
Cruzeiro: 9
Atlético-MG: 9
Internacional: 9
Palmeiras: 8
São Paulo: 7
Corinthians: 7
Santos: 7
Bragantino: 7
Coritiba: 6
Vitória: 6
Remo: 5
Chapecoense: 4
Mirassol: 0