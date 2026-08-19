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Após negociação com o PSG melar, destaque do Japão na Copa do Mundo acerta com o Aston Villa

Zion Suzuki deixa o Parma e acerta com o Aston Villa em negociação que pode chegar a R$ 210 milhões

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:39

Goleiro Zion Sukuzi, do Japão, teve grande atuação contra Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Goleiro Zion Sukuzi, do Japão, teve grande atuação contra Seleção Brasileira na Copa do Mundo Crédito: Reprodução/FIFA

O Aston Villa anunciou nesta quarta-feira (19) a contratação do goleiro japonês Zion Suzuki, de 23 anos. O jogador chega ao clube inglês após defender o Parma e depois de uma negociação com o Paris Saint-Germain não avançar nas últimas semanas.

O PSG havia encaminhado um acordo com o Parma para contratar o goleiro por 35 milhões de euros, cerca de R$ 206 milhões. No entanto, de acordo com o site francês RMC Sport, as conversas perderam força por causa das comissões solicitadas pelos empresários de Suzuki, consideradas elevadas pelos dirigentes do clube francês.

Com o negócio frustrado, o Aston Villa avançou e fechou a contratação do japonês. Segundo o jornal inglês Sky Sports, a operação foi concluída por 29,9 milhões de libras, aproximadamente R$ 210 milhões.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
Lacroix foi contratado pelo Chelsea junto ao Crystal Palace por 60,7 milhões de euros por Divulgação/Chelsea
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Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

Suzuki chega à Inglaterra depois de ganhar destaque pela seleção japonesa na Copa do Mundo de 2026. Entre suas atuações na competição, a partida contra o Brasil, na segunda fase, chamou atenção pelas defesas do goleiro. A performance ajudou o Japão a levar o confronto até os minutos finais, antes de a equipe brasileira marcar o gol da classificação no último minuto, com Martinelli.

Suzuki explica escolha pelo Aston Villa

O goleiro iniciou a carreira profissional em 2021, no Urawa Reds, do Japão. Depois, teve uma passagem pelo Sint-Truidense, da Bélgica, antes de se transferir para o Parma em 2024.

Na Itália, Suzuki passou a ser apontado como um dos jovens goleiros promissores de sua geração. Agora, terá a primeira experiência na Premier League e explicou os motivos que o levaram a escolher o Aston Villa.

“Acho que este é o clube certo para começar minha trajetória na Premier League. Além disso, eles (o Villa) estão sempre disputando títulos. Quero jogar em alto nível, e é por isso que decidi vir para cá.”

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A equipe de Birmingham estreia na temporada da Premier League neste domingo (23), contra o Brighton, pela primeira rodada da competição.

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Japão Mercado de Tranferências

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