MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Após negociação com o PSG melar, destaque do Japão na Copa do Mundo acerta com o Aston Villa

Zion Suzuki deixa o Parma e acerta com o Aston Villa em negociação que pode chegar a R$ 210 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:39

Goleiro Zion Sukuzi, do Japão, teve grande atuação contra Seleção Brasileira na Copa do Mundo Crédito: Reprodução/FIFA

O Aston Villa anunciou nesta quarta-feira (19) a contratação do goleiro japonês Zion Suzuki, de 23 anos. O jogador chega ao clube inglês após defender o Parma e depois de uma negociação com o Paris Saint-Germain não avançar nas últimas semanas.

O PSG havia encaminhado um acordo com o Parma para contratar o goleiro por 35 milhões de euros, cerca de R$ 206 milhões. No entanto, de acordo com o site francês RMC Sport, as conversas perderam força por causa das comissões solicitadas pelos empresários de Suzuki, consideradas elevadas pelos dirigentes do clube francês.

Com o negócio frustrado, o Aston Villa avançou e fechou a contratação do japonês. Segundo o jornal inglês Sky Sports, a operação foi concluída por 29,9 milhões de libras, aproximadamente R$ 210 milhões.

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Suzuki chega à Inglaterra depois de ganhar destaque pela seleção japonesa na Copa do Mundo de 2026. Entre suas atuações na competição, a partida contra o Brasil, na segunda fase, chamou atenção pelas defesas do goleiro. A performance ajudou o Japão a levar o confronto até os minutos finais, antes de a equipe brasileira marcar o gol da classificação no último minuto, com Martinelli.

Suzuki explica escolha pelo Aston Villa

O goleiro iniciou a carreira profissional em 2021, no Urawa Reds, do Japão. Depois, teve uma passagem pelo Sint-Truidense, da Bélgica, antes de se transferir para o Parma em 2024.

Na Itália, Suzuki passou a ser apontado como um dos jovens goleiros promissores de sua geração. Agora, terá a primeira experiência na Premier League e explicou os motivos que o levaram a escolher o Aston Villa.

“Acho que este é o clube certo para começar minha trajetória na Premier League. Além disso, eles (o Villa) estão sempre disputando títulos. Quero jogar em alto nível, e é por isso que decidi vir para cá.”