FUTEBOL

Após pedido de governador eleito, Tribunal de Contas suspende patrocínios estatais de times do Brasileirão

Acordos renderiam R$ 32 milhões aos clubes afetados pela decisão

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:38

Governo de Minas tinha anunciado patrocínio para os três grandes do estado Crédito: TV Globo

Os contratos de patrocínio que renderiam R$ 32 milhões a Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG em 2027 foram barrados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). A suspensão cautelar foi determinada nesta terça-feira (3) após questionamentos apresentados pelo governador eleito do estado, Cleitinho Azevedo (Republicanos), sobre a destinação de dinheiro de empresas públicas aos clubes. As informações são do ge.

Pela proposta anunciada pelo governo mineiro, Cruzeiro e Atlético-MG receberiam R$ 15 milhões cada, enquanto o América ficaria com R$ 2 milhões. O anúncio foi feito pelo atual governador, Mateus Simões (PSD), no fim de setembro, em encontro com representantes das equipes. A iniciativa surgiu depois que os clubes perderam contratos publicitários com casas de apostas. Também estavam previstas negociações com o Athletic, de São João del-Rei, e o Uberlândia, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro.

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A contestação de Cleitinho envolve possíveis irregularidades nos acordos com Cemig, Codemge, Codemig e Invest Minas. O governador eleito apontou falta de estudos técnicos que justificassem os investimentos, ausência de parâmetros objetivos para estabelecer os valores e questionamentos sobre a escolha dos clubes beneficiados. A representação também levanta dúvidas sobre a utilização dos recursos das estatais para financiar os patrocínios.

Na decisão, o TCE-MG proibiu as empresas de formalizar contratos de patrocínio com equipes mineiras até o julgamento definitivo do caso ou uma eventual revogação da liminar. Se algum acordo já tiver sido assinado, os repasses financeiros deverão ser interrompidos. Cleitinho também criticou a iniciativa diante do cenário fiscal do estado e citou a dívida de R$ 179,3 bilhões renegociada com a União pelo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Segundo levantamento divulgado pela imprensa e mencionado pelo governador eleito, Minas Gerais encerrou 2025 com caixa líquido negativo de R$ 11,3 bilhões.