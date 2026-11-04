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Após pedido de governador eleito, Tribunal de Contas suspende patrocínios estatais de times do Brasileirão

Acordos renderiam R$ 32 milhões aos clubes afetados pela decisão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:38

Governo de Minas tinha anunciado patrocínio para os três grandes do estado
Governo de Minas tinha anunciado patrocínio para os três grandes do estado Crédito: TV Globo

Os contratos de patrocínio que renderiam R$ 32 milhões a Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG em 2027 foram barrados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). A suspensão cautelar foi determinada nesta terça-feira (3) após questionamentos apresentados pelo governador eleito do estado, Cleitinho Azevedo (Republicanos), sobre a destinação de dinheiro de empresas públicas aos clubes. As informações são do ge.

Pela proposta anunciada pelo governo mineiro, Cruzeiro e Atlético-MG receberiam R$ 15 milhões cada, enquanto o América ficaria com R$ 2 milhões. O anúncio foi feito pelo atual governador, Mateus Simões (PSD), no fim de setembro, em encontro com representantes das equipes. A iniciativa surgiu depois que os clubes perderam contratos publicitários com casas de apostas. Também estavam previstas negociações com o Athletic, de São João del-Rei, e o Uberlândia, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro.

De cantor a governador de Minas: conheça Cleitinho

Cleitinho se chama Cleiton Gontijo de Azevedo e nasceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais por Reprodução
Antes de entrar para a política, trabalhava no sacolão de verduras de sua família, em Divinópolis por Reprodução
Também atuou como músico e publicava vídeos nas redes sociais para divulgar suas músicas por Reprodução
Seu gêmeo, Gleidson Azevedo, percebeu sua popularidade na internet e o incentivou a disputar uma eleição por Reproduçaõ
Em 2016, conquistou uma cadeira de vereador em Divinópolis com 3.023 votos, a terceira maior votação para o cargo. por Reprodução
Em 2018, recebeu 115.492 votos e foi o quarto deputado estadual mais votado de Minas Gerais por Reprodução
Como deputado estadual, atuou pela redução da taxa de licenciamento de veículos em Minas Gerais por Reprodução
Passou pelo PPS, posteriormente chamado Cidadania, e pelo PSC antes de se filiar ao Republicanos, em dezembro de 2022 por Reprodução
Foi eleito senador em 2022 com mais de 4,2 milhões de votos, após exercer mandatos municipal e estadual. por Reprodução
No Senado, defendeu o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem corte de salário por Reprodução
Fez das críticas aos privilégios uma marca e apresentou proposta que originou uma lei para restringir gastos públicos com artigos de luxo em Minas por Reprodução
Venceu a eleição mineira no primeiro turno de 2026, com 55,40% dos votos válidos e mais de 6,3 milhões de votos por Reprodução
Ele perdeu o irmão Matheus, que morreu de leucemia em julho de 2026 por Reprodução
Cleitinho é casado e pai de dois filhos, segundo sua biografia oficial por Reprodução
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Cleitinho se chama Cleiton Gontijo de Azevedo e nasceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais por Reprodução

A contestação de Cleitinho envolve possíveis irregularidades nos acordos com Cemig, Codemge, Codemig e Invest Minas. O governador eleito apontou falta de estudos técnicos que justificassem os investimentos, ausência de parâmetros objetivos para estabelecer os valores e questionamentos sobre a escolha dos clubes beneficiados. A representação também levanta dúvidas sobre a utilização dos recursos das estatais para financiar os patrocínios.

Na decisão, o TCE-MG proibiu as empresas de formalizar contratos de patrocínio com equipes mineiras até o julgamento definitivo do caso ou uma eventual revogação da liminar. Se algum acordo já tiver sido assinado, os repasses financeiros deverão ser interrompidos. Cleitinho também criticou a iniciativa diante do cenário fiscal do estado e citou a dívida de R$ 179,3 bilhões renegociada com a União pelo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Segundo levantamento divulgado pela imprensa e mencionado pelo governador eleito, Minas Gerais encerrou 2025 com caixa líquido negativo de R$ 11,3 bilhões.

As estatais envolvidas terão 48 horas para apresentar comprovação de que estão cumprindo a determinação do Tribunal de Contas. Caso a ordem seja desrespeitada, poderá ser aplicada multa diária. A suspensão tem caráter cautelar e não representa, neste momento, uma decisão definitiva sobre a legalidade dos contratos, que ainda serão analisados pelo órgão.

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Tags:

Brasileirão Patrocínio Governador Cleitinho

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