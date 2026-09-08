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Após perder a liderança, técnico do Palmeiras manda recado ao Flamengo e acirra disputa pelo Brasileirão

Abel comparou os dois clubes depois do empate com o Botafogo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:05

Abel Ferreira
Abel Ferreira Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira afirmou que o Flamengo tem uma responsabilidade maior na disputa pelo Campeonato Brasileiro. A declaração foi dada após o empate sem gols do Palmeiras com o Botafogo, no Nilton Santos, resultado que permitiu ao Rubro-Negro assumir a liderança.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, o Flamengo chegou a 54 pontos. O Palmeiras, que havia iniciado a rodada na ponta, permaneceu com 53, a 12 partidas do fim da competição.

Na coletiva, Abel mencionou jogadores formados pelo clube paulista que deixaram o elenco, entre eles Endrick, Estêvão, Allan e Vitor Reis. “Poderíamos estar jogando com Endrick, Estêvão, Allan, Vitor Reis e outros tantos”, afirmou o técnico.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
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Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução

O português disse que o Palmeiras busca contratações para seguir competitivo e sugeriu haver diferenças entre os dois projetos esportivos. Para sustentar o argumento, comparou a formação e a trajetória profissional de atletas e treinadores de Palmeiras e Flamengo.

“Tem uma equipe, sim, que tem a obrigação de fazer muito mais, e nós estamos sempre a competir com ela”, declarou Abel, sem citar diretamente o rival no trecho final da resposta.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra a LDU, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Libertadores.

Tags:

Palmeiras

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