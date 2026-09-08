FUTEBOL

Após perder a liderança, técnico do Palmeiras manda recado ao Flamengo e acirra disputa pelo Brasileirão

Abel comparou os dois clubes depois do empate com o Botafogo

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:05

Abel Ferreira Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira afirmou que o Flamengo tem uma responsabilidade maior na disputa pelo Campeonato Brasileiro. A declaração foi dada após o empate sem gols do Palmeiras com o Botafogo, no Nilton Santos, resultado que permitiu ao Rubro-Negro assumir a liderança.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, o Flamengo chegou a 54 pontos. O Palmeiras, que havia iniciado a rodada na ponta, permaneceu com 53, a 12 partidas do fim da competição.

Na coletiva, Abel mencionou jogadores formados pelo clube paulista que deixaram o elenco, entre eles Endrick, Estêvão, Allan e Vitor Reis. “Poderíamos estar jogando com Endrick, Estêvão, Allan, Vitor Reis e outros tantos”, afirmou o técnico.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras 1 de 9

O português disse que o Palmeiras busca contratações para seguir competitivo e sugeriu haver diferenças entre os dois projetos esportivos. Para sustentar o argumento, comparou a formação e a trajetória profissional de atletas e treinadores de Palmeiras e Flamengo.

“Tem uma equipe, sim, que tem a obrigação de fazer muito mais, e nós estamos sempre a competir com ela”, declarou Abel, sem citar diretamente o rival no trecho final da resposta.