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Após polêmica com Willian José, goleira do Bahia rebate discurso contra nordestinos: 'Procure estudar'

Convocada recentemente para a Seleção Brasileira, Yanne defendeu a região nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:27

Post da goleira Yanne acabou sendo apagado
Post da goleira Yanne acabou sendo apagado Crédito: Reprodução

A goleira Yanne, titular do Bahia e recentemente convocada para a Seleção Brasileira, usou as redes sociais para rebater o discurso de que os nordestinos querem viver de benefícios públicos. O desabafo ocorreu após o atacante Willian José, também do tricolor, compartilhar um vídeo com ataques à população da região depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições, no domingo (25). A publicação da atleta e o repost de Willian José foram apagados após a confusão. 

Sem citar o centroavante, Yanne contestou uma das ideias presentes na publicação feita por ele. No Instagram, a atleta compartilhou um vídeo que critica um conteúdo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), gravado em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, e acrescentou uma manifestação pessoal.

“Esse recado vai para os próprios nordestinos que minimizam o nordeste (e também aqueles que possuem o mesmo discurso) e dizem que a região ‘só quer auxílio’: ter dinheiro não te faz melhor que ninguém”, escreveu. Os torcedores entenderam como recado para Willian José, que é nordestino de Alagoas. 

Conheça mais da goleira Yanne, do Bahia

Yanne teve primeira convocação para a Seleção em setembro por Samara Moumei / CBF
Natural de Salvador, Yanne cresceu entre Conceição do Coité e Olindina, no interior da Bahia por Letícia Martins/ECB
Yanne passou pelas categorias de base do Vitória e da Ferroviária antes de chegar ao Bahia por Divulgação
Antes de assumir o gol, Yanne jogava como zagueira e também atuava como ala no futsal por Divulgação
No Bahia desde 2024, Yanne conquistou o Brasileiro A2 e os títulos estaduais de 2024 e 2025 por Divulgação
Yanne foi campeã do Sul-Americano Sub-20 com o Brasil em 2022 e integrou o grupo que disputou o Mundial da categoria naquele ano por Luciana Vermell/CBF
Decisiva contra o Palmeiras, Yanne defendeu pênaltis nos dois jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino de 2026 por Divulgação
Além do futebol, Yanne praticou vôlei, basquete, handebol, natação e judô antes de se firmar como goleira  por Luciana Vermell/CBF
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Yanne teve primeira convocação para a Seleção em setembro por Samara Moumei / CBF

Destaque da equipe comandada por Felipe Freitas, a goleira cobrou conhecimento sobre a história nordestina antes da reprodução desse tipo de discurso.

“Procure estudar um pouco da história da região para entender o motivo que, invés de se tornarem massa de manobra de um discurso que você não se deu o MENOR TRABALHO de ler no Google a realidade histórica”, afirmou.

Yanne também descreveu o Nordeste como uma “região historicamente desprezada” e ressaltou que seus moradores “possuem o MÍNIMO de dignidade”.

Publicação de atacante provocou reação da torcida

Alagoano de Porto Calvo, Willian José republicou um vídeo que classifica os nordestinos como “câncer do país” e atribui à população o interesse de “ganhar e viver de auxílio do estado”. O compartilhamento ocorreu após a derrota do candidato adversário de Lula nas urnas.

A postagem gerou pedidos de torcedores pela saída do atacante, com cobranças de demissão ou rescisão contratual nas redes sociais. Atualmente reserva, ele permanece integrado ao elenco do Bahia.

O próximo compromisso do time masculino será contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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