CLIMÃO

Após polêmica com Willian José, goleira do Bahia rebate discurso contra nordestinos: 'Procure estudar'

Convocada recentemente para a Seleção Brasileira, Yanne defendeu a região nas redes sociais

Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:27

Post da goleira Yanne acabou sendo apagado Crédito: Reprodução

A goleira Yanne, titular do Bahia e recentemente convocada para a Seleção Brasileira, usou as redes sociais para rebater o discurso de que os nordestinos querem viver de benefícios públicos. O desabafo ocorreu após o atacante Willian José, também do tricolor, compartilhar um vídeo com ataques à população da região depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições, no domingo (25). A publicação da atleta e o repost de Willian José foram apagados após a confusão.

Sem citar o centroavante, Yanne contestou uma das ideias presentes na publicação feita por ele. No Instagram, a atleta compartilhou um vídeo que critica um conteúdo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), gravado em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, e acrescentou uma manifestação pessoal.

“Esse recado vai para os próprios nordestinos que minimizam o nordeste (e também aqueles que possuem o mesmo discurso) e dizem que a região ‘só quer auxílio’: ter dinheiro não te faz melhor que ninguém”, escreveu. Os torcedores entenderam como recado para Willian José, que é nordestino de Alagoas.

Conheça mais da goleira Yanne, do Bahia 1 de 8

Destaque da equipe comandada por Felipe Freitas, a goleira cobrou conhecimento sobre a história nordestina antes da reprodução desse tipo de discurso.

“Procure estudar um pouco da história da região para entender o motivo que, invés de se tornarem massa de manobra de um discurso que você não se deu o MENOR TRABALHO de ler no Google a realidade histórica”, afirmou.

Yanne também descreveu o Nordeste como uma “região historicamente desprezada” e ressaltou que seus moradores “possuem o MÍNIMO de dignidade”.

Publicação de atacante provocou reação da torcida

Alagoano de Porto Calvo, Willian José republicou um vídeo que classifica os nordestinos como “câncer do país” e atribui à população o interesse de “ganhar e viver de auxílio do estado”. O compartilhamento ocorreu após a derrota do candidato adversário de Lula nas urnas.

A postagem gerou pedidos de torcedores pela saída do atacante, com cobranças de demissão ou rescisão contratual nas redes sociais. Atualmente reserva, ele permanece integrado ao elenco do Bahia.