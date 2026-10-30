SEM CAGADA

Após polêmica por fazer cocô em prova, atleta australiana volta a competir e vence prova de Hyrox na Alemanha

Joanna Wietrzyk voltou às competições nesta sexta-feira (30), em Hamburgo, e conquistou o primeiro lugar na categoria feminina Elite 15

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:19

Joanna Wietrzyk voltou às competições nesta sexta-feira (30), em Hamburgo Crédito: Reprodução/Instagram

A australiana Joanna Wietrzyk voltou às pistas em grande estilo. Depois de protagonizar uma das histórias mais comentadas do Hyrox, a atleta venceu a disputa feminina Elite 15 em Hamburgo, na Alemanha, nesta sexta-feira (30). Ela completou a prova em 56min10s, superando a americana Lauren Weeks, que terminou em segundo lugar, com 56min24s. Vivian Tafuto, também dos EUS, ficou na terceira posição, com 57min55s.

O resultado marca o retorno de Joanna às competições após a repercussão internacional de um episódio ocorrido em Pequim, na China. Durante uma prova em setembro, a australiana sofreu uma crise intestinal, mas decidiu continuar disputando a competição. O incidente, registrado em imagens que circularam nas redes sociais, provocou críticas de outros participantes e questionamentos sobre as condições de higiene da disputa.

A atleta chegou a conquistar a vitória naquela ocasião, mas depois reconheceu que deveria ter abandonado a prova e anunciou que abriria mão do resultado e dos pontos conquistados.

Em meio à repercussão, Joanna contou que recebeu ameaças, assim como familiares, e que chegou a pensar em abandonar o esporte. Patrocinadores também encerraram contratos com a atleta.

Na quarta-feira (28), dois dias antes da competição em Hamburgo, ela voltou a se manifestar publicamente. Em uma publicação no Instagram, pediu desculpas novamente e disse que passou de seis a oito semanas refletindo sobre o episódio. Também afirmou que não queria deixar que o ocorrido definisse sua identidade.

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