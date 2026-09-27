Após proibição das bets, site de acompanhantes oferece R$ 120 milhões para patrocinar gigante do Brasileirão

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:15
O Corinthians recebeu uma proposta de R$ 120 milhões para trocar o patrocinador máster de sua camisa por uma empresa do setor de anúncios de acompanhantes. A oferta foi apresentada pela Fatal Model e prevê um contrato de um ano, de acordo com informações do ge.
A movimentação ocorre após a impossibilidade de manutenção da Esportes da Sorte como patrocinadora principal do clube. A empresa paga atualmente R$ 150 milhões por temporada ao Corinthians, valor que pode chegar a R$ 200 milhões com o cumprimento de metas previstas no acordo.
Diante desse cenário, a Fatal Model se colocou como alternativa para ocupar o principal espaço publicitário do uniforme alvinegro. O valor oferecido, de R$ 120 milhões, seria válido pelo período de 12 meses.
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A eventual mudança não afetaria o acordo já existente entre o Corinthians e a Fatal Fans, empresa pertencente ao Grupo Fatal Model. A marca ocupa atualmente o calção da equipe masculina e tem contrato com o clube até o fim de 2027. O vínculo prevê pagamentos de R$ 22 milhões.
A atuação do grupo também se estende ao futebol feminino. Em vez de exibir a própria marca na camisa, a Fatal Fans mantém uma campanha de conscientização contra a violência contra a mulher. A empresa ainda se ofereceu para bancar os salários da atacante Gisela Robledo caso a renovação do contrato da jogadora seja concretizada até 31 de agosto de 2027.
A proposta para o patrocínio máster, portanto, seria um novo acordo entre as partes, separado do contrato atualmente mantido pela Fatal Fans com o Corinthians.