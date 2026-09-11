DE VOLTA AO LAR

Após quase 20 anos, ídolos da Colômbia retornam ao futebol do país

James Rodríguez e Juan Cuadrado foram anunciados por Atlético Nacional e Millonarios após construírem carreiras de destaque no futebol europeu

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:00

James Rodríguez e Cuadrado estão de volta ao futebol colombiano Crédito: Divulgação/FIFA e Conmebol

Quase duas décadas depois de deixarem o futebol colombiano para construir carreiras de destaque na Europa, dois dos principais nomes da geração que marcou a seleção do país estão de volta. James Rodríguez e Juan Cuadrado foram anunciados como novos reforços de Atlético Nacional e Millonarios, respectivamente.

A contratação de James, de 35 anos, é a mais impactante. O meio-campista, que estava sem clube desde julho após deixar o Minnesota United, dos Estados Unidos, defenderá o Atlético Nacional, clube mais vencedor da Colômbia e campeão da Libertadores em 1989 e 2016.

Un saludo del 10 de todos para los hinchas del más grande.



¡El más grande al más grande!@jamesdrodriguez pic.twitter.com/JrFNrwLY1v — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

James volta ao país depois de 19 anos. O jogador nasceu em Cúcuta e iniciou a carreira profissional no Envigado, clube que defendeu entre 2006 e 2007, antes de se transferir para o Banfield, da Argentina. Na sequência, partiu para a Europa, onde ganhou projeção com o Porto e, posteriormente, vestiu as camisas de gigantes como Real Madrid e Bayern de Munique.

Depois do período de maior destaque na carreira, o colombiano passou a ter uma trajetória mais itinerante. Em apenas seis anos, o Minnesota United foi seu oitavo clube. Antes da equipe norte-americana, ele também passou por São Paulo, Rayo Vallecano, da Espanha, e León, do México.

James também foi um dos principais protagonistas da geração mais marcante da seleção colombiana. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, liderou a equipe que alcançou as quartas de final, melhor campanha do país na história do torneio. Também participou das campanhas que terminaram nas oitavas de final em 2018 e 2026.

Ao todo, o camisa 10 disputou 131 partidas pela Colômbia e marcou 31 gols. Os problemas físicos que marcaram os últimos anos de sua carreira, porém, colocaram dúvidas sobre sua continuidade na seleção. No Mundial de 2026, a equipe foi eliminada pela Suíça nos pênaltis, nas oitavas de final.

Cuadrado também está de volta

A geração que teve James como principal referência também contou com Juan Cuadrado. Aos 38 anos, o jogador agora vestirá a camisa do Millonarios, de Bogotá, rival do Atlético Nacional. O Millonarios não revelou a duração do contrato. Segundo veículos da imprensa colombiana, porém, o vínculo deve ser válido até julho de 2027.

⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️?



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Cuadrado estava livre no mercado desde o fim de julho, quando encerrou seu contrato com o Pisa, da Itália, poucas semanas após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão. O colombiano retorna ao país 17 anos depois de deixar o Deportivo Independiente Medellín (DIM) para se transferir à Udinese, da Itália.

Foi no futebol italiano que Cuadrado conquistou a maior parte dos títulos de sua carreira, especialmente durante sua passagem pela Juventus. O jogador também defendeu Chelsea e Inter de Milão, além de Udinese, Lecce, Fiorentina e o Chelsea, na Inglaterra.

Pela seleção colombiana, Cuadrado disputou 116 partidas e marcou 11 gols. Sua última aparição pela equipe nacional aconteceu em setembro de 2023.

Outro ídolo pode retornar

Os movimentos de James e Cuadrado ainda podem ser acompanhados por outro retorno de peso. Segundo a imprensa local, o atacante Jackson Martínez, de 39 anos, negocia para reforçar o Independiente de Medellín.