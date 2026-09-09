LEMBRA DELE?

Após quase um ano sem clube, ex-Vitória é anunciado por clube tradicional com SAF de R$ 1,2 bilhão

Aos 35 anos, atacante assina até o fim de 2027 e chega ao clube paulista após período afastado dos gramados

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:07

Romarinho é novo reforço da Portuguesa Crédito: Divulgação

Após quase um ano sem atuar, Romarinho, ex-Vitória, foi anunciado pela Portuguesa nesta quarta-feira (9). Aos 35 anos, o atacante assinou contrato com a Lusa até o fim de 2027 e chega ao clube paulista após deixar o Leão em outubro de 2025, em uma passagem marcada por apenas cinco partidas disputadas.

Famoso pelo gol marcado pelo Corinthians no jogo de ida da final da Libertadores de 2012, contra o Boca Juniors, na Bombonera, Romarinho vinha utilizando a estrutura da Portuguesa nas últimas semanas para recuperar o condicionamento físico e assinou contrato até o final de 2027.

Relembre a passagem de Romarinho pelo Vitória 1 de 5

SAF da Lusa

A contratação acontece em meio ao projeto da Portuguesa SAF, que assumiu o controle de 80% do futebol do clube no fim de 2024. O negócio foi apresentado com um investimento global de R$ 1,2 bilhão, envolvendo três frentes principais: o futebol, o equacionamento das dívidas e o projeto do novo Canindé.

Apesar do projeto de longo prazo, o momento esportivo da Lusa ainda é de frustração. A equipe foi eliminada pelo Uberlândia na terceira fase da Série D deste ano e, pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu o acesso à Série C. Com a queda, a Portuguesa não terá mais competições profissionais em 2026 e voltará a campo apenas no Campeonato Paulista de 2027.

O fracasso na Série D também fez a equipe paulista ficar distante do cronograma estabelecido pela SAF. O planejamento previa que a Portuguesa chegasse à Série C em 2026, à Série B entre 2027 e 2028 e retornasse à elite nacional em 2029. A meta inicial de acesso já havia sido frustrada em 2025, quando a Lusa caiu na segunda fase da Série D.

Passagem discreta e problemas de doping no Vitória

É nesse cenário que Romarinho chega para iniciar uma nova etapa da carreira. O atacante não atua profissionalmente desde outubro de 2025, quando deixou o Vitória após uma passagem curta por Salvador. Contratado em julho daquele ano a pedido do então técnico Fábio Carille, ele disputou apenas cinco partidas pelo clube, sendo uma como titular, e somou 121 minutos em campo, sem marcar gols ou dar assistências.

A saída do Vitória ocorreu depois que uma punição por doping aplicada ao jogador passou a ter efeito global. A suspensão estava relacionada ao uso de um medicamento para fertilidade, utilizado com liberação médica, e havia sido aplicada originalmente em 2023, quando Romarinho defendia o Neom, da Arábia Saudita.

Como a punição inicialmente tinha validade apenas no país, o atacante conseguiu atuar posteriormente por Al-Rayyan, do Catar, e pelo Vitória, até que a sanção tivesse alcance internacional.