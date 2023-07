Uma nova competição começará para o time feminino do Bahia. Neste domingo (30), as Mulheres de Aço estreiam no Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas. A partida será no Barradão, às 10h.



O Campeonato Baiano será a primeira competição desde o rebaixamento das tricolores para a Série A2 do Campeonato Brasileiro, em junho. O clube prometeu fazer uma reestruturação no setor.



O Bahia anunciou a chegada da gerente de futebol Carol Melo, que estava no Atlético-MG. Adailton Silva, que estava como supervisor do time sub-15, também fará parte da gestão e exercerá a mesma função na equipe feminina.