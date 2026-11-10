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Após rebaixamento com a Chape, Rafael Lacerda é anunciado como técnico do Vitória

Treinador de 42 anos deixou a Chapecoense após a queda para a Série B

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10:29

Rafael Lacerda foi anunciado pelo Vitória
Rafael Lacerda foi anunciado pelo Vitória Crédito: Zatta_joao/Chapecoense

O Vitória anunciou Rafael Lacerda como novo treinador na manhã desta terça-feira (10). O profissional assinou contrato com o clube baiano até dezembro de 2027 e assume a equipe em meio à luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelas redes sociais do Rubro-Negro.

"O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do técnico Rafael Lacerda. O treinador chega com vínculo válido até o final de 2027. Seja bem-vindo, Rafael!". A chegada ao Barradão ocorre poucos dias depois de Lacerda encerrar sua passagem pela Chapecoense. O treinador se despediu do elenco catarinense na tarde de segunda-feira (9), no CT Água Amarela, em Chapecó.

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A saída da Chape aconteceu após o rebaixamento da equipe à Série B e a falta de acordo para renovar o vínculo, que terminaria ao fim desta temporada. Aos 42 anos, Lacerda havia chegado ao clube em 30 de maio, naquela que foi sua primeira experiência como técnico na elite do futebol brasileiro.

Em 20 partidas à frente da Chapecoense, o treinador somou quatro vitórias, quatro empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 26,67%. Ele foi o quarto comandante da equipe catarinense na temporada, depois de Gilmar Dal Pozzo, Celso Rodrigues e Fábio Matias. A queda da Chapecoense foi confirmada após derrota para o Mirassol, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Na Copa do Brasil, o time foi eliminado pelo Cruzeiro nas oitavas de final, enquanto terminou como vice-campeão da Copa Sul-Sudeste, após perder a decisão para o Avaí. Antes de assumir a equipe catarinense, Rafael Lacerda trabalhou em clubes como Caxias, Aimoré, Amazonas, ABC, Vila Nova e Atlético-GO.

No Vitória, terá pela frente o desafio de conduzir o time na reta final do Campeonato Brasileiro e afastar o risco de rebaixamento. Antes de assumir a equipe catarinense, Rafael Lacerda trabalhou em clubes como Caxias, Aimoré, Amazonas, ABC, Vila Nova e Atlético-GO. No Vitória, terá pela frente o desafio de conduzir o time na reta final do Campeonato Brasileiro e afastar o risco de rebaixamento.

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