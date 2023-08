Após resultados negativos, Guto Ferreira não é mais o técnico do Ceará

Guto Ferreira não é mais técnico do Ceará. O treinador foi demitido nesta terça-feira (29), três dias depois do empate em 2x2 com o Tombense, pela 25ª rodada da Série B. O resultado deixou o Vovô ainda mais longe do acesso à primeira divisão nacional.



O treinador havia chegado ao clube há dois meses, após a demissão de Eduardo Barroca. Mas, em sua segunda passagem, ele não alcançou bons números dentro de campo. Ao todo, comandou o time em 11 jogos, somando apenas três vitórias, além de cinco empates e três derrotas. Sob o comando de Guto, o Ceará não ganhou partidas como visitante na Série B.