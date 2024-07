NOVO COMANDANTE

Após saída de Roger Machado, Juventude anuncia a contratação de Jair Ventura

Depois de perder Roger Machado, que deixou o clube para acertar com o Internacional, o Juventude agiu rápido e já tem um novo treinador. O alviverde anunciou a contratação de Jair Ventura.

Jair voltará a comandar um clube da Série A menos de um mês após ter sido demitido do comando do Atlético-GO. Ele deixou o Dragão no dia 21 de junho.