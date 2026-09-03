FUTEBOL

Após ser alvo de operação por tráfico de armas, atacante do Vasco imita fuzil ao comemorar classificação na Copa do Brasil

Jogador foi alvo da Operação A Tropa, que investiga grupo suspeito de tráfico de armas

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:27

David imitou fuzil em comemoração Crédito: Reprodução

Dois dias após ser alvo de uma operação que investiga um grupo suspeito de tráfico de armas, o atacante David, do Vasco, chamou atenção ao comemorar a classificação do clube às semifinais da Copa do Brasil com um gesto que imitava um fuzil. A cena aconteceu ainda no gramado do Barradão, em Salvador, após o time carioca superar o Vitória.

Enquanto a torcida vascaína comemorava o resultado e gritava “uh, é DVD”, em referência ao apelido do jogador, David respondeu aos torcedores. Além de aplaudir, ele usou as mãos para simular um fuzil na direção da arquibancada. O gesto ganhou repercussão nas redes sociais por ocorrer poucos dias depois de o atleta ter sido alvo de uma operação policial.

O DAVID ZOANDO E FAZENDO UM FUZIL PARA A TORCIDA ???????????????????



? | @omellogabriel pic.twitter.com/KZh4B2S2Qv — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) September 3, 2026

David Corrêa foi um dos alvos da Operação A Tropa, deflagrada no fim de agosto pela Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de envolvimento com tráfico de armas. O jogador foi alvo de mandado de busca e apreensão, e não de prisão.

Outro jogador profissional também foi alvo da operação. Hayner William Monjardim Cordeiro, de 30 anos, que defende o Vila Nova, teve um mandado de busca e apreensão cumprido em Goiás. Segundo a Polícia Civil, a investigação também apura um possível envolvimento de outros atletas profissionais e empresários com o grupo criminoso.

Relembre a trajétoria de David 1 de 10

Ao todo, as forças de segurança saíram às ruas para cumprir quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. As diligências ocorreram em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços relacionados aos investigados no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.