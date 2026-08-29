Após tentativa do Flamengo, gigante italiano negocia compra de atacante da Seleção Brasileira

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Wendel de Novais
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:06
Depois de ser alvo do Flamengo, Luiz Henrique pode estar de saída do futebol russo para retornar ao cenário de destaque da Europa. A Roma abriu negociações com o Zenit para contratar o atacante da Seleção Brasileira e já apresentou uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de R$ 180 milhões na cotação atual, segundo o jornalista Fabrizio Romano.
O valor oferecido pelos italianos agradou inicialmente ao Zenit, mas as conversas ainda continuam em busca de um acordo sobre os detalhes financeiros da operação. A Roma também sinalizou que pretende manter para Luiz Henrique um salário equivalente ao que ele recebe atualmente no clube russo.
10 promessas para a Seleção Brasileira
A negociação, porém, depende da decisão do próprio jogador. Luiz Henrique está adaptado à Rússia e vive no país com a família, fator que pode pesar na escolha. O clube italiano tem pressa para concluir a operação, já que a janela de transferências europeia se encerra na terça-feira.
Caso o acordo seja fechado, Luiz Henrique passará a defender uma das equipes mais tradicionais do futebol italiano depois de ter sido alvo de interesse de clubes brasileiros nos últimos meses, entre eles Flamengo e Botafogo. O atacante foi vendido pelo Botafogo ao Zenit em janeiro de 2025 por cerca de R$ 220 milhões.
Na última temporada, considerando partidas pelo clube russo e pela Seleção Brasileira, Luiz Henrique disputou 38 jogos, marcou cinco gols e distribuiu cinco assistências. Aos 25 anos, Luiz Henrique também integrou o elenco brasileiro na Copa do Mundo de 2026. O atacante entrou em campo no segundo tempo da partida contra o Marrocos.