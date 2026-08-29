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Após tentativa do Flamengo, gigante italiano negocia compra de atacante da Seleção Brasileira

Ex-Botafogo, atacante está adaptado à Rússia, mas pode retornar ao futebol europeu nesta temporada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:06

Luiz Henrique treina finalização em Brasília
Luiz Henrique  Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Depois de ser alvo do Flamengo, Luiz Henrique pode estar de saída do futebol russo para retornar ao cenário de destaque da Europa. A Roma abriu negociações com o Zenit para contratar o atacante da Seleção Brasileira e já apresentou uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de R$ 180 milhões na cotação atual, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O valor oferecido pelos italianos agradou inicialmente ao Zenit, mas as conversas ainda continuam em busca de um acordo sobre os detalhes financeiros da operação. A Roma também sinalizou que pretende manter para Luiz Henrique um salário equivalente ao que ele recebe atualmente no clube russo.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

A negociação, porém, depende da decisão do próprio jogador. Luiz Henrique está adaptado à Rússia e vive no país com a família, fator que pode pesar na escolha. O clube italiano tem pressa para concluir a operação, já que a janela de transferências europeia se encerra na terça-feira. 

Caso o acordo seja fechado, Luiz Henrique passará a defender uma das equipes mais tradicionais do futebol italiano depois de ter sido alvo de interesse de clubes brasileiros nos últimos meses, entre eles Flamengo e Botafogo. O atacante foi vendido pelo Botafogo ao Zenit em janeiro de 2025 por cerca de R$ 220 milhões.

Na última temporada, considerando partidas pelo clube russo e pela Seleção Brasileira, Luiz Henrique disputou 38 jogos, marcou cinco gols e distribuiu cinco assistências. Aos 25 anos, Luiz Henrique também integrou o elenco brasileiro na Copa do Mundo de 2026. O atacante entrou em campo no segundo tempo da partida contra o Marrocos. 

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Atacante Seleção Brasileira

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