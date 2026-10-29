Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após tietarem Neymar, Pulga e Marcos Victor marcam e pedem desculpas à torcida do Bahia: 'Não foi de maldade'

Fotos e mensagem de admiração ao craque santista não pegaram bem após confusão com Rodrigo Nestor

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:35

Trio que marcou na partida
Trio que marcou na partida Crédito: Letícia Martins/ECBahia

Erick Pulga e Marcos Victor aproveitaram a vitória do Bahia sobre o São Paulo para pedir desculpas à torcida pelas manifestações de admiração a Neymar em meio à polêmica do santista com Rodrigo Nestor. Os dois marcaram no triunfo por 3 a 2, nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em vídeos divulgados pelo Bahia depois da partida, Pulga reconheceu que ele e o companheiro erraram ao fazer as publicações naquele contexto. O atacante havia sido criticado após aparecer com uma camisa do Santos autografada por Neymar, enquanto Marcos Victor compartilhou imagens em homenagem ao adversário, elogiando o jogador.

“A gente se equivocou um pouco na publicação que a gente fez. A gente deveria postar em outro momento. Quero pedir desculpa a torcida do Bahia, perdão, não foi de maldade”, afirmou Pulga.

Jogadores marcaram e pediram desculpa após polêmica com Neymar

Bahia venceu São Paulo por 3 a 2 por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Rodrigo Nestor abriu placar por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Laterial Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
1 de 3
Bahia venceu São Paulo por 3 a 2 por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação

O atacante também agradeceu o acolhimento recebido dentro do clube durante a repercussão do episódio e prometeu não repetir a atitude.

“Quero agradecer a todas pessoas que estão comigo do clube, me apoiaram bastante essa semana. Quero pedir perdão mesmo de coração pelo meu erro, e não vai acontecer mais isso.”

Marcos Victor, por sua vez, marcou pela primeira vez com a camisa tricolor e dedicou o gol aos torcedores. Foi dele a cabeçada que desempatou a partida no segundo tempo e garantiu os três pontos ao Bahia. Além dos gols de Pulga e Marcos, o próprio Rodrigo Nestor marcou no jogo.

Leia mais

Imagem - Quem defende o Bahia? Tietagem a Neymar e omissão sobre o Nordeste contradizem a história do clube

Quem defende o Bahia? Tietagem a Neymar e omissão sobre o Nordeste contradizem a história do clube

Imagem - Preparador de goleiros do Bahia detona Neymar após confusão com Nestor: 'Mimado, arrogante, prepotente'

Preparador de goleiros do Bahia detona Neymar após confusão com Nestor: 'Mimado, arrogante, prepotente'

Imagem - Em jogo com dilúvio e expulsão de Neymar, Bahia leva gol nos acréscimos e empata com o Santos

Em jogo com dilúvio e expulsão de Neymar, Bahia leva gol nos acréscimos e empata com o Santos

“Eu quero pedir desculpa a todos torcedores do Bahia pelo que aconteceu, desculpa mesmo, e esse gol foi para vocês”, declarou o defensor.

A insatisfação da torcida começou depois do empate por 1 a 1 com o Santos, na rodada anterior. Naquela partida, Neymar discutiu com Nestor e acabou expulso. O meia tricolor relatou que o atacante havia desrespeitado tanto ele quanto o Bahia.

As demonstrações de admiração pelo santista após o confronto provocaram cobranças nas redes sociais. No caso de Pulga, a repercussão aumentou com a circulação do vídeo em que apareceu vestindo a camisa de Neymar autografada.

Mais recentes

Imagem - Ceni diz que Willian José foi barrado de partida para 'reflexão' sobre ofensa ao Nordeste

Ceni diz que Willian José foi barrado de partida para 'reflexão' sobre ofensa ao Nordeste
Imagem - Com gols de Nestor, Pulga e Marcos Victor, Bahia vence o São Paulo em jogo de cinco gols

Com gols de Nestor, Pulga e Marcos Victor, Bahia vence o São Paulo em jogo de cinco gols
Imagem - Qual foi a maior Bola de Ouro da história? Votação de torcedores surpreende e coloca CR7 à frente de Messi

Qual foi a maior Bola de Ouro da história? Votação de torcedores surpreende e coloca CR7 à frente de Messi