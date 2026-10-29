POLÊMICA

Após tietarem Neymar, Pulga e Marcos Victor marcam e pedem desculpas à torcida do Bahia: 'Não foi de maldade'

Fotos e mensagem de admiração ao craque santista não pegaram bem após confusão com Rodrigo Nestor

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:35

Trio que marcou na partida Crédito: Letícia Martins/ECBahia

Erick Pulga e Marcos Victor aproveitaram a vitória do Bahia sobre o São Paulo para pedir desculpas à torcida pelas manifestações de admiração a Neymar em meio à polêmica do santista com Rodrigo Nestor. Os dois marcaram no triunfo por 3 a 2, nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em vídeos divulgados pelo Bahia depois da partida, Pulga reconheceu que ele e o companheiro erraram ao fazer as publicações naquele contexto. O atacante havia sido criticado após aparecer com uma camisa do Santos autografada por Neymar, enquanto Marcos Victor compartilhou imagens em homenagem ao adversário, elogiando o jogador.

“A gente se equivocou um pouco na publicação que a gente fez. A gente deveria postar em outro momento. Quero pedir desculpa a torcida do Bahia, perdão, não foi de maldade”, afirmou Pulga.

Jogadores marcaram e pediram desculpa após polêmica com Neymar 1 de 3

O atacante também agradeceu o acolhimento recebido dentro do clube durante a repercussão do episódio e prometeu não repetir a atitude.

“Quero agradecer a todas pessoas que estão comigo do clube, me apoiaram bastante essa semana. Quero pedir perdão mesmo de coração pelo meu erro, e não vai acontecer mais isso.”

Marcos Victor, por sua vez, marcou pela primeira vez com a camisa tricolor e dedicou o gol aos torcedores. Foi dele a cabeçada que desempatou a partida no segundo tempo e garantiu os três pontos ao Bahia. Além dos gols de Pulga e Marcos, o próprio Rodrigo Nestor marcou no jogo.

“Eu quero pedir desculpa a todos torcedores do Bahia pelo que aconteceu, desculpa mesmo, e esse gol foi para vocês”, declarou o defensor.

A insatisfação da torcida começou depois do empate por 1 a 1 com o Santos, na rodada anterior. Naquela partida, Neymar discutiu com Nestor e acabou expulso. O meia tricolor relatou que o atacante havia desrespeitado tanto ele quanto o Bahia.