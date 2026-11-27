FUTEBOL

Após título antecipado, Flamengo tem lista de jogadores que podem deixar o clube em 2027

Mais de cinco jogadores podem ser negociados pelo clube

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:49

Veja quais jogadores podem deixar o Flamengo em 2027 Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Campeão brasileiro com antecedência, o Flamengo já começa a planejar mudanças no elenco para 2027. Com a primeira janela de transferências marcada entre 4 de janeiro e 2 de março, alguns jogadores podem deixar o clube, seja por falta de espaço ou por interesse do mercado. A diretoria também avalia possíveis vendas para equilibrar as contas, segundo informações do ge Rio de Janeiro.

Entre os nomes que podem ser negociados estão Gonzalo Plata, Samuel Lino e Carrascal. Plata chegou a ter uma transferência para o Dínamo de Moscou encaminhada por 10 milhões de euros, mas o negócio foi desfeito. Mesmo assim, o Flamengo não descarta uma nova saída do equatoriano. Já Lino e Carrascal despertam interesse de clubes estrangeiros e, apesar de terem se destacado na temporada, não são considerados inegociáveis pela diretoria, que espera propostas de valores elevados.

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Luiz Araújo e De la Cruz também aparecem entre as possibilidades de saída. O atacante perdeu espaço e já recebeu ofertas de clubes brasileiros, como o Cruzeiro. O uruguaio, por sua vez, foi procurado pelo Peñarol na última janela, mas o modelo de negociação não agradou ao Flamengo. O clube tenta recuperar parte dos R$ 102 milhões investidos na contratação do meio-campista.