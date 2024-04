FOCO NO INTER

Após vaga na semifinal do Nordeste, Bahia mira estreia e maratona no Brasileirão

Tricolor encara o Internacional, neste sábado (13), pela Série A

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 14:25

Rogério Ceni tem missão de fazer campanha segura com o Bahia no Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com a vaga na semifinal da Copa do Nordeste garantida, o Bahia mira agora a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (13), o tricolor encara o Internacional, às 18h30, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada da competição.

Diante do Colorado, o Bahia dará sequência na maratona de jogos que enfrentará até o final do mês de abril. Depois de ganhar duas semanas livres entre as finais do Campeonato Baiano, o time realizará agora seis partidas em 18 dias. O primeiro foi o confronto com o Náutico pelas quartas de final do Nordestão.

Foi pensando na sequência que o técnico Rogério Ceni poupou alguns dos principais jogadores contra o Timbu. Nomes como Arias, Cuesta, Caio Alexandre e Everton Ribeiro iniciaram a partida no banco.

“Fizemos escolhas, sabendo de alguns riscos que correríamos, mas eram necessários para ter um time numa condição boa contra o Internacional”, disse Rogério, antes de completar:

“Jogamos domingo com um jogador a menos, alguns apresentaram cansaço maior, e tínhamos que correr algum risco para preservar alguns jogadores, que até entraram no segundo tempo, para ter um time melhor fisicamente para enfrentar a maratona de jogos, jogo de sábado com viagem, são 66 horas até o próximo jogo”.

Depois do jogo no Rio Grande do Sul, o Bahia enfrentará o Fluminense, na terça-feira (16), na Fonte Nova, e o Vitória, no domingo (21), no Barradão, ambos pelo Brasileirão.

Após o clássico, o Esquadrão encara o CRB, no dia 24 ou 25 de abril, na Fonte Nova, pela semifinal do Nordestão, e no sábado (27), entra em campo pelo Brasileiro de novo. Dessa vez pega o Grêmio, também em Salvador.

Rogério Ceni, aliás, vive a expectativa de contar com reforços a partir dos próximos jogos. Machucados, o atacante Everaldo e o lateral esquerdo Ryan estão em recuperação no CT Evaristo de Macedo. Já o meia Carlos de Pena, reforço contratado para o Brasileirão, está na capital baiana e depende da parte burocrática para ser anunciado oficialmente.