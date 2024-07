MULHERES DE AÇO

Após vencer jogo de ida, técnica do Bahia pede apoio da torcida em jogo que vale o acesso à elite do futebol feminino

O Bahia largou bem nas quartas de final da Série A2 do Brasileirão feminino e colocou um pé na elite do futebol brasileiro. Neste domingo (30), as Mulheres de Aço venceram o JC, por 2x0, em Manaus, pelo jogo de ida da decisão. As quatro equipes que avançarem à semifinal garantem acesso à Série A1.