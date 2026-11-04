Após vitórias dos desesperados, veja como fica a tabela e a luta contra o rebaixamento no Brasileirão

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:06
As vitórias de Mirassol e Internacional na noite de terça-feira (3) movimentaram a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista confirmou o primeiro rebaixamento da competição em 2026, o Colorado conquistou três pontos importantes e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento.
Na Arena Condá, em Santa Catarina, o Mirassol venceu a Chapecoense por 2 a 1, em partida válida pela 34ª rodada, e confirmou matematicamente a queda da equipe catarinense para a Série B. O Verdão do Oeste saiu na frente com Kauan Farias, mas Reinaldo empatou em cobrança de pênalti. Depois, uma falha do goleiro Anderson permitiu que o time paulista marcasse o gol da vitória.
Inter e Mirassol venceram seus jogos na noite de terça-feira (3)
Com o resultado, o Mirassol chegou aos 40 pontos e subiu para a 12ª colocação. A Chapecoense, por outro lado, permaneceu na última posição, com 21 pontos, e não tem mais chances de escapar do rebaixamento.
No Beira-Rio, o Internacional superou o Coritiba por 1 a 0, apesar de uma atuação pouco convincente. Empurrado pela torcida, o Colorado conseguiu o gol da vitória nos acréscimos, em cobrança de pênalti convertida por Alerrandro. O resultado levou a equipe gaúcha aos 38 pontos e à 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento.
O Inter, porém, ainda depende dos resultados de Grêmio e Corinthians para terminar a rodada fora do Z-4. Os dois rivais aparecem logo abaixo na classificação, com 37 e 36 pontos, respectivamente, mas têm uma partida a menos. A disputa contra a queda segue aberta, enquanto a Chapecoense já teve seu rebaixamento confirmado.