Apresentado pelo Vitória, Dudu avisa: 'Estou preparado para estrear'

Diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues apresenta volante Dudu. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Dudu já passou por outros dois clubes de expressão nacional do futebol brasileiro, Fortaleza e Athletico-PR, mas não conseguiu entrar em campo por nenhum deles. Nesta temporada, ele garante que a escrita será diferente com a camisa do Vitória.



"Espero que isso mude sim e estou me preparando para fazer dar certo. Estou mostrando meu trabalho aqui e tenho certeza que vou ter oportunidade", afirmou o volante, durante apresentação oficial realizada na tarde desta quarta-feira (5).

A estreia dele pelo Vitória pode ocorrer já na segunda-feira (10), contra o Vila Nova, no fechamento da 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola às 20h, no estádio OBA, em Goiânia.

"Estou preparado para estrear. Estou mostrando para o treinador, cada dia que passa, e a opção é dele de escolher quem vai sair jogando", disse o jogador de 24 anos. "Meu ponto forte é a força. Ajudo bem na marcação e chego no ataque", avisou.

Dudu atua como primeiro volante, mesma posição de Léo Gomes, Diego Fumaça e Marco Antônio. Esse último fraturou a mão e está vetado pelos médicos.

Depois de defender o Volta Redonda nos cinco primeiros meses do ano, Dudu chegou à Toca do Leão há quase 30 dias, em 8 de junho, mas precisou esperar a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, na última segunda-feira (3), para ficar à disposição do técnico Léo Condé.

O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na terça-feira (4) e já pode defender o Leão na Série B. O tempo de espera permitiu que ele conhecesse bem o elenco. "O entrosamento tem sido bom. Estou me dando bem com os companheiros de equipe e, graças a Deus, está tudo caminhando", contou.

Mesmo fora de campo, Dudu também já sentiu o calor da galera da arquibancada no Barradão. "No jogo contra o Criciúma, aqui dentro de casa, eu fiquei impressionado pela torcida e estou bem empolgado para estrear", vibrou.

A partida contra a equipe catarinense ocorreu poucos dias após a chegada dele à Toca, na 12ª rodada da Série B, e o Vitória acabou derrotado por 1x0, no Barradão. O tropeço fez o rubro-negro perder a liderança do torneio.

De lá pra cá, o Leão caiu de produção saiu do G4. Atualmente, ocupa a 5ª posição, com 28 pontos, um a menos que o Novorizontino, 4º colocado. "Nós estamos treinando e trabalhando para voltar ao G4", prometeu Dudu.

O volante foi emprestado ao Vitória pelo Volta Redonda por um ano, com opção de compra. Pela equipe carioca, Dudu fez 17 partidas este ano, todas como titular, e marcou um gol.