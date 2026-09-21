MÃO À OBRA

Aprimorar a defesa e preparar reforços: como o Bahia pode aproveitar a pausa na Série A

Esquadrão de Aço terá 17 dias sem jogos por conta da Daa Fifa

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:02

Rogério Ceni terá tempo para treinar a equipe Crédito: Letícia Martins/ECB

A sequência de 11 jogos de invencibilidade do Bahia terminou de forma dolorosa. O Esquadrão foi derrotado por 2x1 pelo Athletico-PR, em confronto direto pelo G-4, e ainda teve um pênalti desperdiçado nos acréscimos que poderia ter garantido pelo menos o empate. Com o resultado, o time deixou

Para piorar, o Bahia agora terá 17 dias sem jogos por conta da Data Fifa para remoer a derrota sem ter a chance de se recuperar. O período, porém, pode ser importante para o técnico Rogério Ceni aprimorar o funcionamento da equipe, preparar o time para uma sequência contra adversários que estão na parte de cima da tabela e aumentar a integração dos novos reforços ao elenco.

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Aprimorar a defesa

Um dos aspectos que o Bahia poderá trabalhar durante a pausa é o desempenho defensivo. Apesar da grande forma recente, durante a sequência de quatro triunfos consecutivos, o Esquadrão só não sofreu gols na vitória por 2x0 sobre o Vitória. Ao todo, foram sete gols sofridos nesses quatro jogos. Se a derrota para o Athletico-PR também for considerada, o Esquadrão sofreu nove gols nas últimas cinco partidas.

A evolução defensiva será importante para os próximos compromissos, que serão complicados e num curto espaço de tempo. Logo no retorno do futebol nacional, o Bahia enfrentará o vice-líder Palmeiras, no dia 8 de outubro, no NuBank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 11, receberá o Mirassol na Arena Fonte Nova, antes de novamente jogar em Salvador contra o líder Flamengo, no dia 18.

“Se hoje foi difícil, os próximos jogos vão ser ainda mais. O Athletico é um bom time, mas hoje era possível vencer. Só começamos a jogar depois que sofremos o gol. No segundo gol deles foi uma felicidade enorme do cara que fez a finalização. Depois tivemos a chance de sair no mínimo com o empate. Agora vamos descansar, depois voltamos a treinar. Infelizmente o Palmeiras também terá tempo para treinar, mas vamos lá competir da mesma maneira que fizemos contra tantos outros times”, análisou o técnico Rogério Ceni após a derrota para o Furacão.

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Dar minutos aos novos reforços

Outro ponto que Rogério Ceni poderá aproveitar durante o período de treinamentos é a integração dos estrangeiros recém-contratados à rotação do elenco. O zagueiro espanhol Marco Moreno e o volante uruguaio Lautaro López chegaram na janela de transferências do segundo semestre, mas ainda não entraram em campo pelo Bahia.

Contratado no início de julho por 500 mil euros (R$ 2,94 milhões na cotação atual) junto ao Eibar, da Espanha, Marco Moreno passou inicialmente por um período de recondicionamento físico. O defensor já foi relacionado para sete partidas, mas ainda não recebeu minutos em campo. Agora, com mais tempo para trabalhar e após a saída de Mingo para o futebol mexicano, o zagueiro pode ganhar espaço e finalmente fazer sua estreia pelo Esquadrão.

Lautaro López, por sua vez, terá um caminho mais difícil para conquistar espaço. O volante de 21 anos chegou por empréstimo do Montevideo City nos últimos dias da janela e ainda passa por um período de adaptação. Até o momento, sequer foi relacionado para uma partida. Além da necessidade de adaptação, o uruguaio terá de disputar espaço em um setor bastante concorrido no elenco tricolor.

“Lautaro está há pouquíssimo tempo com a gente. Muita qualidade técnica, precisa trabalhar a parte física. Para mim é um 5, não um 8. Para primeiro volante temos Nico e Caio, ele vai trabalhar e vamos colocar ele para jogar em uma hora ou outra. Marco Moreno é um jogador interessante, vamos ter jogos seguidos, vai ser uma boa oportunidade para ter ele descansado. Acho que pode ter uma oportunidade nessa próxima janela de dois jogos”, projetou Ceni.