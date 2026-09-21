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Aprimorar a defesa e preparar reforços: como o Bahia pode aproveitar a pausa na Série A

Esquadrão de Aço terá 17 dias sem jogos por conta da Daa Fifa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:02

Rogério Ceni terá tempo para treinar a equipe
Rogério Ceni terá tempo para treinar a equipe Crédito: Letícia Martins/ECB

A sequência de 11 jogos de invencibilidade do Bahia terminou de forma dolorosa. O Esquadrão foi derrotado por 2x1 pelo Athletico-PR, em confronto direto pelo G-4, e ainda teve um pênalti desperdiçado nos acréscimos que poderia ter garantido pelo menos o empate. Com o resultado, o time deixou

Para piorar, o Bahia agora terá 17 dias sem jogos por conta da Data Fifa para remoer a derrota sem ter a chance de se recuperar. O período, porém, pode ser importante para o técnico Rogério Ceni aprimorar o funcionamento da equipe, preparar o time para uma sequência contra adversários que estão na parte de cima da tabela e aumentar a integração dos novos reforços ao elenco.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG

Flamengo - 99,995% por Reprodução
Palmeiras - 99,85% por Reprodução
Athletico - 86,8% por Reprodução
Fluminense - 77,8% por Reprodução
Cruzeiro - 57,5% por Reprodução
Bahia - 50,7% por Reprodução
Atlético-MG - 11,2% por Reprodução
Santos - 7,3% por Reprodução
São Paulo - 2,6% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 2,6% por Reprodução
Coritiba - 2,3% por Reprodução
Botafogo - 0,71% por Reprodução
Vitória - 0,17% por Reprodução
Vasco - 0,14% por Reprodução
Mirassol - 0,12% por Reprodução
Corinthians - 0,059% por Reprodução
Grêmio - 0,004% por Reprodução
Inter - 0,001% por Reprodução
Remo - 0%  por Reprodução
Chapecoense - 0% por Reprodução
1 de 20
Flamengo - 99,995% por Reprodução

Aprimorar a defesa

Um dos aspectos que o Bahia poderá trabalhar durante a pausa é o desempenho defensivo. Apesar da grande forma recente, durante a sequência de quatro triunfos consecutivos, o Esquadrão só não sofreu gols na vitória por 2x0 sobre o Vitória. Ao todo, foram sete gols sofridos nesses quatro jogos. Se a derrota para o Athletico-PR também for considerada, o Esquadrão sofreu nove gols nas últimas cinco partidas.

A evolução defensiva será importante para os próximos compromissos, que serão complicados e num curto espaço de tempo. Logo no retorno do futebol nacional, o Bahia enfrentará o vice-líder Palmeiras, no dia 8 de outubro, no NuBank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 11, receberá o Mirassol na Arena Fonte Nova, antes de novamente jogar em Salvador contra o líder Flamengo, no dia 18.

“Se hoje foi difícil, os próximos jogos vão ser ainda mais. O Athletico é um bom time, mas hoje era possível vencer. Só começamos a jogar depois que sofremos o gol. No segundo gol deles foi uma felicidade enorme do cara que fez a finalização. Depois tivemos a chance de sair no mínimo com o empate. Agora vamos descansar, depois voltamos a treinar. Infelizmente o Palmeiras também terá tempo para treinar, mas vamos lá competir da mesma maneira que fizemos contra tantos outros times”, análisou o técnico Rogério Ceni após a derrota para o Furacão.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 28
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Dar minutos aos novos reforços

Outro ponto que Rogério Ceni poderá aproveitar durante o período de treinamentos é a integração dos estrangeiros recém-contratados à rotação do elenco. O zagueiro espanhol Marco Moreno e o volante uruguaio Lautaro López chegaram na janela de transferências do segundo semestre, mas ainda não entraram em campo pelo Bahia.

Contratado no início de julho por 500 mil euros (R$ 2,94 milhões na cotação atual) junto ao Eibar, da Espanha, Marco Moreno passou inicialmente por um período de recondicionamento físico. O defensor já foi relacionado para sete partidas, mas ainda não recebeu minutos em campo. Agora, com mais tempo para trabalhar e após a saída de Mingo para o futebol mexicano, o zagueiro pode ganhar espaço e finalmente fazer sua estreia pelo Esquadrão. 

Lautaro López, por sua vez, terá um caminho mais difícil para conquistar espaço. O volante de 21 anos chegou por empréstimo do Montevideo City nos últimos dias da janela e ainda passa por um período de adaptação. Até o momento, sequer foi relacionado para uma partida. Além da necessidade de adaptação, o uruguaio terá de disputar espaço em um setor bastante concorrido no elenco tricolor. 

“Lautaro está há pouquíssimo tempo com a gente. Muita qualidade técnica, precisa trabalhar a parte física. Para mim é um 5, não um 8. Para primeiro volante temos Nico e Caio, ele vai trabalhar e vamos colocar ele para jogar em uma hora ou outra. Marco Moreno é um jogador interessante, vamos ter jogos seguidos, vai ser uma boa oportunidade para ter ele descansado. Acho que pode ter uma oportunidade nessa próxima janela de dois jogos”, projetou Ceni.  

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Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, dois a menos que o Fluminense, que abre o G-4, o Bahia inicia nesta terça-feira (22) o período de preparação durante a Data Fifa. Depois de folgar nesta segunda-feira (21), o elenco se reapresenta no CT Evaristo de Macedo e também treina na quarta-feira (23). Na sequência, os jogadores terão quatro dias de folga e voltarão aos trabalhos na segunda-feira (28). 

Tags:

Bahia

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