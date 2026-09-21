Aprimorar a defesa e preparar reforços: como o Bahia pode aproveitar a pausa na Série A

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:02
A sequência de 11 jogos de invencibilidade do Bahia terminou de forma dolorosa. O Esquadrão foi derrotado por 2x1 pelo Athletico-PR, em confronto direto pelo G-4, e ainda teve um pênalti desperdiçado nos acréscimos que poderia ter garantido pelo menos o empate. Com o resultado, o time deixou
Para piorar, o Bahia agora terá 17 dias sem jogos por conta da Data Fifa para remoer a derrota sem ter a chance de se recuperar. O período, porém, pode ser importante para o técnico Rogério Ceni aprimorar o funcionamento da equipe, preparar o time para uma sequência contra adversários que estão na parte de cima da tabela e aumentar a integração dos novos reforços ao elenco.
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Um dos aspectos que o Bahia poderá trabalhar durante a pausa é o desempenho defensivo. Apesar da grande forma recente, durante a sequência de quatro triunfos consecutivos, o Esquadrão só não sofreu gols na vitória por 2x0 sobre o Vitória. Ao todo, foram sete gols sofridos nesses quatro jogos. Se a derrota para o Athletico-PR também for considerada, o Esquadrão sofreu nove gols nas últimas cinco partidas.
A evolução defensiva será importante para os próximos compromissos, que serão complicados e num curto espaço de tempo. Logo no retorno do futebol nacional, o Bahia enfrentará o vice-líder Palmeiras, no dia 8 de outubro, no NuBank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 11, receberá o Mirassol na Arena Fonte Nova, antes de novamente jogar em Salvador contra o líder Flamengo, no dia 18.
“Se hoje foi difícil, os próximos jogos vão ser ainda mais. O Athletico é um bom time, mas hoje era possível vencer. Só começamos a jogar depois que sofremos o gol. No segundo gol deles foi uma felicidade enorme do cara que fez a finalização. Depois tivemos a chance de sair no mínimo com o empate. Agora vamos descansar, depois voltamos a treinar. Infelizmente o Palmeiras também terá tempo para treinar, mas vamos lá competir da mesma maneira que fizemos contra tantos outros times”, análisou o técnico Rogério Ceni após a derrota para o Furacão.
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Outro ponto que Rogério Ceni poderá aproveitar durante o período de treinamentos é a integração dos estrangeiros recém-contratados à rotação do elenco. O zagueiro espanhol Marco Moreno e o volante uruguaio Lautaro López chegaram na janela de transferências do segundo semestre, mas ainda não entraram em campo pelo Bahia.
Contratado no início de julho por 500 mil euros (R$ 2,94 milhões na cotação atual) junto ao Eibar, da Espanha, Marco Moreno passou inicialmente por um período de recondicionamento físico. O defensor já foi relacionado para sete partidas, mas ainda não recebeu minutos em campo. Agora, com mais tempo para trabalhar e após a saída de Mingo para o futebol mexicano, o zagueiro pode ganhar espaço e finalmente fazer sua estreia pelo Esquadrão.
Lautaro López, por sua vez, terá um caminho mais difícil para conquistar espaço. O volante de 21 anos chegou por empréstimo do Montevideo City nos últimos dias da janela e ainda passa por um período de adaptação. Até o momento, sequer foi relacionado para uma partida. Além da necessidade de adaptação, o uruguaio terá de disputar espaço em um setor bastante concorrido no elenco tricolor.
“Lautaro está há pouquíssimo tempo com a gente. Muita qualidade técnica, precisa trabalhar a parte física. Para mim é um 5, não um 8. Para primeiro volante temos Nico e Caio, ele vai trabalhar e vamos colocar ele para jogar em uma hora ou outra. Marco Moreno é um jogador interessante, vamos ter jogos seguidos, vai ser uma boa oportunidade para ter ele descansado. Acho que pode ter uma oportunidade nessa próxima janela de dois jogos”, projetou Ceni.
Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, dois a menos que o Fluminense, que abre o G-4, o Bahia inicia nesta terça-feira (22) o período de preparação durante a Data Fifa. Depois de folgar nesta segunda-feira (21), o elenco se reapresenta no CT Evaristo de Macedo e também treina na quarta-feira (23). Na sequência, os jogadores terão quatro dias de folga e voltarão aos trabalhos na segunda-feira (28).