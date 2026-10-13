'CELUVAR'

Árbitro anula pênalti depois que jogadores mostram lance no celular em jogo sem VAR

Lance polêmico e inusitado deixou jogo da segunda divisão da Argentina paralisado por 23 minutos

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:24

Dirigentes e jogadores do All Boys mostram ao árbitro o celular com a repetição da jogada Crédito: Reprodução

A falta de árbitro de vídeo na segunda divisão argentina levou a uma solução improvisada, e polêmica em jogo disputado na noite desta segunda-feira (12). Depois de assinalar um pênalti para o Godoy Cruz, o árbitro Nicolás Lamolina desistiu da marcação quando atletas do All Boys foram até ele com o replay do lance na tela de um celular. O jogo, pela 33ª rodada da Primera B Nacional, terminou empatado sem gols.

Lance fora da área

A confusão começou já na reta final da partida, disputada no Estádio Islas Malvinas, em Floresta, casa do All Boys. Lamolina viu falta de Iván Zafarana em Axel Rodríguez dentro da área, apontou a marca do pênalti e ainda mostrou o vermelho direto ao zagueiro, por entender que ele havia impedido uma chance clara de gol.

As imagens, porém, mostravam que o contato aconteceu antes da linha da grande área. Os jogadores e a comissão técnica do All Boys partiram para cima da arbitragem, e o próprio Zafarana retornou ao gramado com um aparelho na mão para exibir a repetição a Lamolina. Héctor Capurro, que já foi dirigente do clube, também levou o vídeo do lance no telefone dele.

23 minutos de jogo parado

Num primeiro momento, o árbitro sustentou a decisão. Os protestos, no entanto, não cessaram, e a bola ficou parada por 23 minutos. No meio do tumulto, o treinador do All Boys, Fabián Nardozza, também foi expulso por reclamação.

Por fim, Lamolina reviu a marcação e trocou o pênalti por uma falta a favor do Godoy Cruz. Segundo o árbitro, a mudança se deu porque um de seus assistentes avisou que a infração tinha sido fora da área. A justificativa não convenceu todo mundo, já que a decisão só foi alterada depois que jogadores e dirigentes mostraram as imagens no celular.

Erro anterior já tinha esquentado o clima