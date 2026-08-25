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Árbitro de futebol morre carbonizado após carro bater em terminal e pegar fogo

Morador de Criciúma, Bruno deixou os pais, uma irmã e duas filhas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:58

Bruno David Rossetti
Bruno David Rossetti Crédito: Reprodução

O árbitro de futebol Bruno David Rossetti, de 32 anos, morreu carbonizado após o carro que dirigia bater contra a parede do Terminal Urbano de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na manhã de domingo (23).

Bruno integrava os quadros de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e da Liga Atlética da Região Mineira (Larm). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo pegou fogo após a colisão. O árbitro foi encontrado carbonizado no banco do motorista.

Acidente terminou com árbitro morto

Carro ficou destruído por Reprodução
Bruno David Rossetti por Reprodução
Bruno David Rossetti por Reprodução
Bruno David Rossetti por Reprodução
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Carro ficou destruído por Reprodução

Morador de Criciúma, Bruno deixou os pais, uma irmã e duas filhas. A Larm lamentou a morte e destacou a trajetória do profissional na arbitragem.

"Bruno deixa sua marca na arbitragem e será lembrado por sua dedicação, profissionalismo, paixão pelo futebol e pelo respeito que sempre demonstrou por onde passou", afirmou a entidade.

A Federação Catarinense de Futebol também divulgou uma nota de pesar pela morte do árbitro. "A Federação Catarinense de Futebol (FCF), por meio do presidente Rubens Angelotti e diretoria, recebe com pesar a triste informação do falecimento do árbitro Bruno David Rosseti, ocorrido na neste domingo (23/08)."

A entidade confirmou que Bruno fazia parte dos quadros da FCF e da Larm e lamentou a perda. "A FCF lamenta profundamente a prematura perda e deseja força para amigos e familiares de Bruno neste momento tão difícil".

A morte do árbitro foi lembrada antes de duas partidas realizadas em Santa Catarina no domingo. Houve um minuto de silêncio nos jogos Chapecoense x São Paulo, pela Série A, e Criciúma x Fortaleza, pela Série B.

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