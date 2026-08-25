SANTA CATARINA

Árbitro de futebol morre carbonizado após carro bater em terminal e pegar fogo

Morador de Criciúma, Bruno deixou os pais, uma irmã e duas filhas

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:58

Bruno David Rossetti Crédito: Reprodução

O árbitro de futebol Bruno David Rossetti, de 32 anos, morreu carbonizado após o carro que dirigia bater contra a parede do Terminal Urbano de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na manhã de domingo (23).

Bruno integrava os quadros de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e da Liga Atlética da Região Mineira (Larm). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo pegou fogo após a colisão. O árbitro foi encontrado carbonizado no banco do motorista.

Acidente terminou com árbitro morto 1 de 4

Morador de Criciúma, Bruno deixou os pais, uma irmã e duas filhas. A Larm lamentou a morte e destacou a trajetória do profissional na arbitragem.

"Bruno deixa sua marca na arbitragem e será lembrado por sua dedicação, profissionalismo, paixão pelo futebol e pelo respeito que sempre demonstrou por onde passou", afirmou a entidade.

A Federação Catarinense de Futebol também divulgou uma nota de pesar pela morte do árbitro. "A Federação Catarinense de Futebol (FCF), por meio do presidente Rubens Angelotti e diretoria, recebe com pesar a triste informação do falecimento do árbitro Bruno David Rosseti, ocorrido na neste domingo (23/08)."

A entidade confirmou que Bruno fazia parte dos quadros da FCF e da Larm e lamentou a perda. "A FCF lamenta profundamente a prematura perda e deseja força para amigos e familiares de Bruno neste momento tão difícil".