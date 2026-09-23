CONFIRA

Árbitro 'fortão' perde 12 kg por determinação da CBF e surpreende torcedores com novo visual

Mudança na preparação física busca melhorar o condicionamento e prolongar a carreira

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:06

Anderson Daronco antes e depois Crédito: Reprodução

Anderson Daronco, conhecido pelo porte musculoso, perdeu cerca de 12 kg após mudar sua preparação física. A transformação do árbitro de 45 anos chamou a atenção de torcedores nas redes sociais.

No início de 2025, Daronco conversou com a comissão de arbitragem da CBF e recebeu a orientação de adaptar o condicionamento às exigências da função, segundo reportagem do Uol. Ele aceitou e passou a ser acompanhado pela equipe de preparação física ligada à comissão. Em maio daquele ano, já havia perdido aproximadamente 9 kg.

Mudança no físico de Anderson Darcono chamou atenção 1 de 17

O total de 12 kg foi informado por Rodrigo Martins Cintra, ex-presidente da comissão. Segundo ele, Daronco também melhorou o condicionamento cardiorrespiratório. A mudança busca dar mais mobilidade ao árbitro durante os jogos e reduzir o desgaste nas articulações, com o objetivo de prolongar sua carreira.