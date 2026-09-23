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Árbitro 'fortão' perde 12 kg por determinação da CBF e surpreende torcedores com novo visual

Mudança na preparação física busca melhorar o condicionamento e prolongar a carreira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:06

Anderson Daronco antes e depois
Anderson Daronco antes e depois Crédito: Reprodução

Anderson Daronco, conhecido pelo porte musculoso, perdeu cerca de 12 kg após mudar sua preparação física. A transformação do árbitro de 45 anos chamou a atenção de torcedores nas redes sociais.

No início de 2025, Daronco conversou com a comissão de arbitragem da CBF e recebeu a orientação de adaptar o condicionamento às exigências da função, segundo reportagem do Uol. Ele aceitou e passou a ser acompanhado pela equipe de preparação física ligada à comissão. Em maio daquele ano, já havia perdido aproximadamente 9 kg.

Mudança no físico de Anderson Darcono chamou atenção

Anderson Daronco no início de carreira por Reprodução
Anderson Daronco tinha físico "fortão" por Reprodução
Daronco perdeu 12 kg a pedido do CBF por Reprodução
Daronco perdeu 12 kg a pedido do CBF por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco no início de carreira por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco tinha físico "fortão" por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
Anderson Daronco tinha físico "fortão" por Reprodução
Anderson Daronco por Reprodução
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Anderson Daronco no início de carreira por Reprodução

O total de 12 kg foi informado por Rodrigo Martins Cintra, ex-presidente da comissão. Segundo ele, Daronco também melhorou o condicionamento cardiorrespiratório. A mudança busca dar mais mobilidade ao árbitro durante os jogos e reduzir o desgaste nas articulações, com o objetivo de prolongar sua carreira.

"É simples, Daronco estava até pouco tempo com perfil estético adequado a outras atividades que não a arbitragem; então depois de muita conversa e alinhamento de expectativas, ele decidiu preparar como nunca antes seu perfil atlético", comentou Cintra em um post que discutia a mudança do físico do juiz. 

Tags:

Anderson Daronco

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