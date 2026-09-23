Árbitro 'fortão' perde 12 kg por determinação da CBF e surpreende torcedores com novo visual

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Carol Neves
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:06
Anderson Daronco, conhecido pelo porte musculoso, perdeu cerca de 12 kg após mudar sua preparação física. A transformação do árbitro de 45 anos chamou a atenção de torcedores nas redes sociais.
No início de 2025, Daronco conversou com a comissão de arbitragem da CBF e recebeu a orientação de adaptar o condicionamento às exigências da função, segundo reportagem do Uol. Ele aceitou e passou a ser acompanhado pela equipe de preparação física ligada à comissão. Em maio daquele ano, já havia perdido aproximadamente 9 kg.
Mudança no físico de Anderson Darcono chamou atenção
O total de 12 kg foi informado por Rodrigo Martins Cintra, ex-presidente da comissão. Segundo ele, Daronco também melhorou o condicionamento cardiorrespiratório. A mudança busca dar mais mobilidade ao árbitro durante os jogos e reduzir o desgaste nas articulações, com o objetivo de prolongar sua carreira.
"É simples, Daronco estava até pouco tempo com perfil estético adequado a outras atividades que não a arbitragem; então depois de muita conversa e alinhamento de expectativas, ele decidiu preparar como nunca antes seu perfil atlético", comentou Cintra em um post que discutia a mudança do físico do juiz.