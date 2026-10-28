NOVA CASA DO LEÃO

Arena Barradão pode render R$ 100 milhões a mais ao Vitória e ter capacidade ampliada para mais de 50 mil

Presidente Fábio Mota revela que clube estuda aumentar capacidade do projeto e projeta início das obras para janeiro de 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 19:28

Projeto final da Arena Barradão Crédito: Divulgação

A futura Arena Barradão pode mudar o patamar financeiro do Vitória. Segundo o presidente Fábio Mota, a modernização do estádio deve acrescentar R$ 100 milhões ao orçamento rubro-negro. O dirigente revelou ainda que o clube estuda alterações no projeto para ampliar a capacidade da arena para mais de 50 mil pessoas.

“Você vai chegar a ter R$ 100 milhões a mais no seu orçamento. Imagine o que vai ser isso para o Vitória”, afirmou Mota, em entrevista gravada em uma barbearia montada no Barradão pela Skokka, patrocinadora máster do clube.

Novas imganes do projeto da Arena Barradão 1 de 10

Complexo multiuso

A aposta do Vitória é transformar o Barradão em um espaço capaz de gerar receita durante o ano inteiro, e não apenas em dias de jogo. O projeto prevê áreas comerciais, um museu do clube e estrutura para receber eventos e convenções.



“A Arena Barradão não é só o conforto que vai trazer. Ela vai agregar valor ao esporte para o Vitória”, destacou o presidente. Para ele, a diversificação das atividades pode representar uma virada na capacidade financeira do Leão.

Mais de 50 mil lugares?

A versão atual do projeto, desenvolvida pelo consórcio SD Arenas, prevê ampliar a capacidade do estádio dos atuais 30.793 lugares para 40.597. Também está previsto um salto no número de camarotes: dos 20 atuais para mais de cem. Mesmo assim, o clube avalia ir além.

“A Arena Barradão ainda está se estudando para tentar aumentar a capacidade. Hoje a gente está tentando ver mais de 50 mil que a gente pode chegar”, afirmou Mota.

“O maior sonho da minha vida”

Além do impacto nas finanças, Mota destacou o que a modernização representa para a torcida. Frequentador das arquibancadas do Barradão desde a infância, o presidente tratou a futura inauguração como uma realização pessoal.

“Foi legal ser campeão baiano, foi legal ser campeão da Copa do Nordeste, foi legal ser campeão do Brasil, foi legal estar três anos na Série A, até ir para a Sul-Americana, mas o maior sonho da minha vida é ver a Arena Barradão pronta”, declarou.

O dirigente lembrou também o papel do estádio na economia do entorno. Segundo ele, a operação do Barradão movimenta o comércio, gera empregos diretos e indiretos e abre oportunidades para os moradores da região. A expectativa é que a arena amplie esse impacto, com a chegada de novos serviços e investimentos ao bairro de Canabrava.

Obras em janeiro

O projeto está em análise na Prefeitura de Salvador, à qual foi apresentado oficialmente em maio. A expectativa do clube é obter as licenças até o fim de 2026 e iniciar as obras em janeiro de 2027, com prazo estimado de três anos para a conclusão.

Mesmo com as intervenções, o Vitória deve seguir mandando seus jogos no Barradão ao longo de 2027. A construção de um dos prédios previstos deve, porém, reduzir temporariamente a capacidade do estádio.