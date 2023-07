Armador da Seleção tem casa roubada na Espanha e pede ajuda

Marcelinho Huertas teve casa roubada na Espanha. Crédito: Hendrik Osula/BCL

A casa de Marcelinho Huertas, da seleção brasileira de basquete, foi roubada na madrugada desta segunda-feira (10), na Espanha. A notícia foi divulgada pelo próprio armador, nas redes sociais. Segundo o jogador do Tenerife, os assaltantes entraram na residência pela janela do quarto dos filhos.



Huertas pediu ajuda para localizar os itens levados pelos ladrões. Ele disse que os assaltantes furtaram objetos de importância afetiva, como três relógios recebidos pelos títulos na Liga ACB (o campeonato espanhol de basquete) e a aliança de casamento de sua mulher, Graziella.

"Entraram aqui em casa de madrugada e não sei como porque temos sistema de segurança com alarme. Entraram por uma janela do quarto de um dos meus filhos, que tem grades", afirmou.

De acordo com o armador, a polícia foi acionada enquanto o crime ocorria, através de sistema de segurança, mas não chegou a tempo para impedir a fuga dos ladrões.

"Não sei nem como tiveram tempo e a capacidade de fazer antes que a polícia chegasse e tomasse alguma atitude. No momento, estou esperando respostas, e espero que as pessoas de Tenerife, todo mundo que de certa forma me acompanha pelas redes sociais, possa me ajudar compartilhando esse vídeo. Me sinto muito impotente nesse momento", desabafou.

"Claro que levaram coisas de muito valor também como relógios, joias, anéis de casamento da minha mulher. Eram coisas que levamos muito tempo pra conquistar com muito trabalho. Levaram três relógios de campeão da liga ACB e muitas coisas de casa. Deixaram a casa uma bagunça e espero contar com a ajuda de vocês e da polícia de Tenerife", falou.

Aos 40 anos, o armador está há quatro temporadas no Lenovo Tenerife. Ele defende clubes da Europa desde 2004, com exceção do período entre 2015 e 2017, quando foi para a NBA jogar no Los Angeles Lakers.