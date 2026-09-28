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Arrascaeta fratura o punho em amistoso do Uruguai, passa por cirurgia e desfalca o Flamengo

Jogador uruguaio caiu sob o braço esquerdo e vai passar por cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:49

Arrascaeta
Arrascaeta Crédito: Divulgação

O meia Arrascaeta se tornou uma dor de cabeça para o técnico Leonardo Jardim visando a dura sequência de jogos do Flamengo após a Data Fifa. Tudo por causa de um escorregão no amistoso diante da Coreia do Sul, nesta segunda-feira (28), em Seul. O jogador uruguaio caiu sob o braço esquerdo, teve uma fratura no punho confirmada e vai passar por cirurgia, virando desfalque por tempo indeterminado.

O amistoso já estava com ampla vantagem de 4 a 0 para o Uruguai (terminou 4 a 1), com Arrascaeta sendo um dos destaques, quando o meia recebeu uma bola e, após tentar o giro após o domínio, escorregou e usou a mão para se apoiar. Ocorre que o peso do corpo fez o braço dobrar e ele acabou acusando a lesão no punho, rolando do dor no chão.

Arrascaeta deixou o gramado, já aos 32 minutos do segundo tempo, substituído por Zalazar e exibindo muitas caretas. O jogador já havia desfalcado o Uruguai na Copa do Mundo, mesmo sendo convocado por Marcelo Bielsa, por causa de um problema clínico e volta a preocupar os flamenguistas.

"O médico do Clube de Regatas do Flamengo, Fernando Sassaki, recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação", informou o Flamengo.

Líder do Brasileirão e nas semifinais da Copa Libertadores, o Flamengo volta da pausa da Data Fifa com o clássico com o Fluminense antes de iniciar o mata-mata com o Estudiantes. Entre os duelos com os argentinos, visita o Bahia, em sequência complicada que pode ser decisiva na meta por títulos na temporada.

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Flamengo Uruguai

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