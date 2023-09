Arsenal e Liverpool vencem no Inglês: veja o resumo

Arsenal faz dois gols nos acréscimos e bate o United no Emirates Stadium. Crédito: Divulgação/Arsenal/Twitter

Nos acréscimos, o Arsenal decidiu a partida contra o Manchester United no Emirates Stadium e deixou o campo com uma vitória por 3 a 1. A partida teve final eletrizante. Logo após os visitantes terem um gol anulado por impedimento, Declan Rice, contratação mais cara do Arsenal, e o brasileiro Gabriel Jesus marcaram nos últimos lances para cravar a vitória pela quarta rodada do Campeonato Inglês.



O emocionante triunfo leva o Arsenal para a quinta colocação na tabela. São 10 pontos para o time de Mikel Arteta, mesma quantidade que Tottenham, Liverpool e West Ham. Já o Manchester United permanece com seis, na 11ª colocação.

Mais cedo, o Liverpool chegou à sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês neste domingo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa em Anfield, pela quarta rodada do torneio. O resultado positivo coloca o time de Jurgen Klopp na terceira colocação do torneio, com 10 pontos, empatado com West Ham e Tottenham, e com dois a menos que o líder Manchester City.

Após goleada sofrida para o Newcastle na primeira rodada, o Aston Villa embalou quatro vitórias seguidas (duas nos playoffs da Liga Conferência e duas no Campeonato Inglês). O clube soma seis pontos e segue no meio da tabela, em 11º. Salah, Darwin Núnez e Alexander-Arnold foram os destaques do Liverpool, que segue invicto no campeonato. Szoboszlai marcou seu primeiro gol pelo clube inglês.