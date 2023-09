Arthur Elias é o novo técnico da Seleção Feminina; veja 1ª convocação

Arthur Elias foi apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira Feminina. Crédito: Thais Magalhães/CBF

Arthur Elias é o novo técnico da Seleção Brasileira Feminina. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (1º), pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O treinador do Corinthians chega para substituir a sueca Pia Sundhage, que foi demitida na quarta-feira (30) em razão do fracasso na última Copa do Mundo.

Inicialmente, o comandante dividirá seu trabalho na equipe canarinho com o Timão. Ele continuará à frente da equipe paulista até o fim da Libertadores feminina, em outubro. Depois, se dedicará exclusivamente à Seleção. O projeto da CBF é manter a comissão técnica para os próximos quatro anos, incluindo os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e a Copa do Mundo de 2027, pleiteada pelo Brasil para ser sede.

"É um sonho realizado. Tenho 20 anos como treinador de futebol e 90% dedicado ao futebol das mulheres no Brasil. Neste período, entre acertos e erros, sempre foi meu desenvolvimento pessoal e profissional junto com a minha comissão técnica e apoio ao futebol feminino no Brasil", disse o técnico, durante a apresentação.

"Me sinto muito realizado e tenho certeza que, em pouco tempo, vamos conseguir mudar a mentalidade do futebol. Tenho certeza que vamos conseguir mufar e ter resultados rápidos. O Brasil precisa voltar a ser protagonista no futebol mundial e podemos isso", completou.

Logo após a apresentação, Arthur Elias convocou pela primeira vez a Seleção. Ele chamou 30 jogadoras para a data Fifa de setembro, que acontecerá entre os dias 18 e 26. A equipe não disputará amistosos, mas vai usar o período para treinamentos na Granja Comary. A principal novidade é a volta da atacante Cristiane, do Santos, preterida nos últimos dois anos por Pia. A veterana Marta também está na lista. [veja a relação completa ao fim da matéria]

"A Cristiane é uma ótima jogadora, artilheira do Brasileirão no ano passado e também está muito bem esse ano. As portas da seleção estarão sempre abertas, para mim seleção é sempre quem está melhor no momento", disse Arthur.

"Em relação à Data Fifa, isso não me atrapalha em nada. Vamos tentar ter adversários fortes para as próximas datas Fifa, mas em relação a essa eu estou satisfeito em ter as jogadoras treinando, é um grupo grande inicial e vamos precisar de mais tempo de treinamento", garantiu.

Seja muito bem-vindo, professor!



Arthur Elias é o novo treinador da #SeleçãoFeminina! ?? pic.twitter.com/68ekhq5XR5 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 1, 2023

Aos 42 anos, Arthur Elias tem um trabalho de sucesso no Corinthians, onde foi multicampeão. Em quase sete anos no comando das Brabas do Timão, ele foi quatro vezes campeão brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022), tricampeão da Libertadores da América (2017, 2019 e 2021), tricampeão paulista (2019, 2020 e 2021), entre outras conquistas. O técnico também tem um título brasileiro com o Centro Olímpico, em 2013.

Arthur Elias tem carreira multicampeã no Corinthians. Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Arthur só deixará o Timão ao término da participação na Libertadores Feminina, que acontece entre os dias 5 e 21 de outubro, na Colômbia. A equipe é a líder do Paulista e ainda briga por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida das semis, venceu o Santos na Vila Belmiro, por 3x0. A vaga na decisão será definida neste sábado (2), às 16h30, no Parque São Jorge.

Além do técnico da Seleção Feminina principal, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também manteve contato com outros dois nomes: Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino, e Emily Lima, técnica da seleção feminina do Peru, e que já dirigiu o Brasil entre 2016 e 2017, mas deixou o cargo por problemas internos.

Rosana foi anunciada como nova técnica do time sub-20, enquanto Simone Jatobá permanece no comando das equipes sub-15 e sub-17.

Convocação da seleção brasileira feminina:

GOLEIRAS:

Letícia (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

Kemelli (Corinthains)

ZAGUEIRAS

Rafaele (Orlando Pride)

Tainara (Bayern de Munique)

Ketlin (Real Madrid)

Antônia (Levante)

LATERAIS

Tamires (Corinthians)

Yasmin (Corinthians)

Katy (Corinthians)

Bruninha (Gotham FC)

MEIO-CAMPISTAS

Ary Borges (Racing Louisville)

Luana (Corinthians)

Duda (Corinthians)

Angelina (OL Reign)

Ana Vitória (PSG)

Brena (Santos)

ATACANTES