CAMPEONATO

Arthur Nory sofre acidente na barra fixa e deixa eliminatórias do Mundial de Ginástica

Brasileiro bateu o rosto no aparelho e levou quatro pontos; sem o ginasta, seleção somou 232,694 pontos nas eliminatórias por equipes



Thais Borges

Estadão

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14:26

Arthur Nory sofre acidente na barra fixa e deixa eliminatórias do Mundial de Ginástica Crédito: Reprodução

O ginasta brasileiro Arthur Nory sofreu um acidente durante as eliminatórias masculinas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, neste sábado (17), e precisou abandonar a competição. Durante a apresentação na barra fixa, o atleta caiu, bateu o rosto no aparelho e sofreu um corte entre as sobrancelhas. Após receber atendimento médico no ginásio e levar quatro pontos, ele foi impedido de retornar à disputa. A ausência de Nory também prejudicou a estratégia da equipe brasileira, que perdeu a possibilidade de descartar uma nota no solo e outra no salto.

Antes do acidente, Nory havia obtido 13,500 pontos nas barras paralelas, a maior nota brasileira no aparelho. Na barra fixa, o ginasta executava uma série de alto grau de dificuldade na tentativa de garantir uma vaga na final. Apesar da queda, ele manifestou o desejo de continuar na competição, mas a equipe médica decidiu interromper sua participação. Segundo os profissionais responsáveis pelo atendimento, o atleta está bem.

"Era uma série competitiva, já para disputar uma final, que eu no treinamento estava fazendo muito bem. Acabei batendo a cabeça na barra", contou o atleta, depois do torneio. “Por protocolo, tanto a equipe médica do Brasil quanto a equipe médica da organização, optaram por parar. Porque podia abrir, podia sangrar e não iam deixar eu competir mais", acrescentou.

O brasileiro chegou a tentar convencer os médicos a liberá-lo para voltar ao solo, mas precisou respeitar a decisão. Nory também ressaltou a importância de preservar sua condição física para continuar na disputa por uma vaga olímpica.

"Eu falei ‘doutor, amarra, prende, coloca uma faixa que nem lutador, eu quero voltar a competir, fazer esse solo’, porque eu sei o quão importante é a nota para a equipe. Mas a gente tem que pensar num objetivo muito maior que é estar inteiro para classificar para uma Olimpíada".

Mesmo afastado das apresentações, Nory permaneceu na área de competição para acompanhar os companheiros de equipe. Com um curativo na cabeça, o ginasta ficou ao lado da seleção até o fim das provas e destacou a importância de apoiar o grupo naquele momento.

Equipes

Sem Nory nas provas de solo e salto, o Brasil encerrou suas apresentações nas eliminatórias com 232,694 pontos e ocupava provisoriamente a quarta colocação na disputa por equipes. No solo, Diogo Soares registrou 12,966 pontos, a melhor nota brasileira no aparelho, enquanto Patrick Sampaio obteve 12,766. No total, a seleção somou 37,098 pontos.

No salto, a equipe brasileira alcançou 40,065 pontos, com 13,633 de Vitaliy Guimarães, 13,566 de Diogo Soares e 12,866 de Patrick Sampaio. O Brasil também acumulou 38,833 pontos no cavalo com alças e 37,366 nas argolas.