Artilheiro da Seleção Brasileira na Copa é afastado por clube inglês, vai treinar no sub-21 e avalia rescisão na Fifa

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Carol Neves
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:05
Richarlison avalia a possibilidade de pedir a rescisão de seu contrato com o Tottenham na Câmara de Resolução de Disputas da Fifa. O atacante foi retirado dos planos do técnico Roberto De Zerbi e não deverá ser utilizado nem mesmo nas partidas de copas.
Após uma nova entrevista do treinador sobre sua situação, o brasileiro publicou nas redes sociais a pergunta: “Por quê?”.
Se a situação não mudar, Richarlison deverá treinar e atuar pela equipe sub-21 do clube até a reabertura da janela de transferências. Os principais mercados voltarão a registrar jogadores em janeiro, daqui a aproximadamente três meses e meio.
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Segundo o portal Uol, o atacante e seus representantes analisam a possibilidade de aguardar a próxima janela para negociar uma saída em acordo com o Tottenham. Há clubes interessados em sua contratação.
Paralelamente, o estafe do jogador não descarta recorrer à Fifa para tentar encerrar o contrato. A argumentação seria a de que Richarlison está impedido de exercer plenamente sua atividade profissional.
O advogado do brasileiro notificou o Tottenham depois que ele ficou fora da lista de inscritos para a Premier League. O clube inglês ainda não respondeu formalmente à notificação. As declarações de De Zerbi sobre a decisão de não utilizar o atacante também poderão ser apresentadas em um eventual processo.
Negociação com o Vasco
Antes do fechamento da janela, Richarlison negociou uma possível transferência para o Vasco. O atacante aceitava voltar ao Brasil por empréstimo, mas o Tottenham já havia atingido o limite de seis jogadores cedidos a equipes do exterior. Ele também não se interessou pela possibilidade de assinar um contrato definitivo de longa duração.
“Tivemos perto de assinar com o Vasco, meu time do coração. Foi por pouco. Tinha deixado claro desde o início que eu queria defender o Vasco até dezembro”, escreveu Richarlison nas redes sociais.
Richarlison não é convocado para a Seleção Brasileira desde outubro de 2025. Na Copa do Mundo de 2022, única que disputou, o atacante foi o artilheiro do Brasil, com três gols em quatro partidas. Ao todo, soma 54 jogos e 20 gols pela equipe nacional