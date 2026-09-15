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Artilheiro da Seleção Brasileira na Copa é afastado por clube inglês, vai treinar no sub-21 e avalia rescisão na Fifa

Fora dos planos do técnico Roberto De Zerbi no Tottenham, Richarlison poderá recorrer à entidade caso não consiga negociar uma transferência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:05

Com três gols marcados, Richarlison foi o artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022
Com três gols marcados, Richarlison foi o artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison avalia a possibilidade de pedir a rescisão de seu contrato com o Tottenham na Câmara de Resolução de Disputas da Fifa. O atacante foi retirado dos planos do técnico Roberto De Zerbi e não deverá ser utilizado nem mesmo nas partidas de copas.

Após uma nova entrevista do treinador sobre sua situação, o brasileiro publicou nas redes sociais a pergunta: “Por quê?”.

Se a situação não mudar, Richarlison deverá treinar e atuar pela equipe sub-21 do clube até a reabertura da janela de transferências. Os principais mercados voltarão a registrar jogadores em janeiro, daqui a aproximadamente três meses e meio.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
1 de 26
Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Segundo o portal Uol, o atacante e seus representantes analisam a possibilidade de aguardar a próxima janela para negociar uma saída em acordo com o Tottenham. Há clubes interessados em sua contratação.

Paralelamente, o estafe do jogador não descarta recorrer à Fifa para tentar encerrar o contrato. A argumentação seria a de que Richarlison está impedido de exercer plenamente sua atividade profissional.

O advogado do brasileiro notificou o Tottenham depois que ele ficou fora da lista de inscritos para a Premier League. O clube inglês ainda não respondeu formalmente à notificação. As declarações de De Zerbi sobre a decisão de não utilizar o atacante também poderão ser apresentadas em um eventual processo.

Negociação com o Vasco

Antes do fechamento da janela, Richarlison negociou uma possível transferência para o Vasco. O atacante aceitava voltar ao Brasil por empréstimo, mas o Tottenham já havia atingido o limite de seis jogadores cedidos a equipes do exterior. Ele também não se interessou pela possibilidade de assinar um contrato definitivo de longa duração.

“Tivemos perto de assinar com o Vasco, meu time do coração. Foi por pouco. Tinha deixado claro desde o início que eu queria defender o Vasco até dezembro”, escreveu Richarlison nas redes sociais.

Richarlison não é convocado para a Seleção Brasileira desde outubro de 2025. Na Copa do Mundo de 2022, única que disputou, o atacante foi o artilheiro do Brasil, com três gols em quatro partidas. Ao todo, soma 54 jogos e 20 gols pela equipe nacional

Tags:

Seleção Brasileira

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