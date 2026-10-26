Artilheiro do Bahia, Luciano Juba entra na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

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Carol Neves
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:25
A temporada de destaque de Luciano Juba pelo Bahia pode render ao lateral uma nova oportunidade na seleção brasileira. O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro. A relação definitiva, com 26 nomes, será anunciada nesta quinta-feira (29). A informação é do GloboEsporte.
Aos 27 anos, Juba é o principal goleador do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O mais recente saiu no sábado, no empate diante do Santos, em um chute de fora da área.
Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia
Os números também ampliam o espaço de Juba na história do Bahia. No clube desde 2023, ele acumula 23 gols e ocupa o segundo lugar entre os defensores que mais marcaram pelo Tricolor. Seu contrato vai até 2029.
Uma eventual presença na lista final representará o retorno do lateral à Seleção. Juba já foi chamado por Ancelotti em 2025 e integrou a pré-lista para a Copa do Mundo deste ano.
O Brasil enfrentará o Japão em 14 de novembro, um sábado, às 7h15. Na terça-feira seguinte, dia 17, jogará contra Singapura, às 7h. Os dois horários são de Brasília.
A convocação, porém, deve levar em conta a situação dos clubes na reta final do Brasileirão. A tendência na CBF é evitar chamar atletas de equipes envolvidas em disputas decisivas e priorizar jogadores cujos clubes estejam abertos à liberação.