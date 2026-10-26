Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Artilheiro do Bahia, Luciano Juba entra na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

Lateral soma 11 gols no Brasileirão e pode voltar a defender o Brasil nos amistosos contra Japão e Singapura, em novembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:25

Luciano Juba em entrevista coletiva pela Seleção
Luciano Juba em entrevista coletiva pela Seleção Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A temporada de destaque de Luciano Juba pelo Bahia pode render ao lateral uma nova oportunidade na seleção brasileira. O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro. A relação definitiva, com 26 nomes, será anunciada nesta quinta-feira (29). A informação é do GloboEsporte. 

Aos 27 anos, Juba é o principal goleador do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O mais recente saiu no sábado, no empate diante do Santos, em um chute de fora da área.

Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia

Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Marina Silva/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação ECBahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba  por Felipe Oliveira / ECB
Luciano Juba  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Luciano Juba foi o autor do gol que garantiu o triunfo do Bahia contra o Fluminense por Letícia Martins/EC Vitória
Luciano Juba  por Leticia Martins/ EC Bahia
Luciano Juba  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/ EC Bahia
Luciano Juba  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Luciano Juba em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
1 de 38
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO

Os números também ampliam o espaço de Juba na história do Bahia. No clube desde 2023, ele acumula 23 gols e ocupa o segundo lugar entre os defensores que mais marcaram pelo Tricolor. Seu contrato vai até 2029.

Uma eventual presença na lista final representará o retorno do lateral à Seleção. Juba já foi chamado por Ancelotti em 2025 e integrou a pré-lista para a Copa do Mundo deste ano.

O Brasil enfrentará o Japão em 14 de novembro, um sábado, às 7h15. Na terça-feira seguinte, dia 17, jogará contra Singapura, às 7h. Os dois horários são de Brasília.

A convocação, porém, deve levar em conta a situação dos clubes na reta final do Brasileirão. A tendência na CBF é evitar chamar atletas de equipes envolvidas em disputas decisivas e priorizar jogadores cujos clubes estejam abertos à liberação.

Mais recentes

Imagem - Alagoano, atacante do Bahia compartilha vídeo com ataques ao Nordeste após reeleição de Lula

Alagoano, atacante do Bahia compartilha vídeo com ataques ao Nordeste após reeleição de Lula
Imagem - Jogos de futebol hoje (26/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (26/10): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Preparador de goleiros do Bahia detona Neymar após confusão com Nestor: 'Mimado, arrogante, prepotente'

Preparador de goleiros do Bahia detona Neymar após confusão com Nestor: 'Mimado, arrogante, prepotente'