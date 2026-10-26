FUTEBOL

Artilheiro do Bahia, Luciano Juba entra na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

Lateral soma 11 gols no Brasileirão e pode voltar a defender o Brasil nos amistosos contra Japão e Singapura, em novembro

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:25

Luciano Juba em entrevista coletiva pela Seleção Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A temporada de destaque de Luciano Juba pelo Bahia pode render ao lateral uma nova oportunidade na seleção brasileira. O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro. A relação definitiva, com 26 nomes, será anunciada nesta quinta-feira (29). A informação é do GloboEsporte.

Aos 27 anos, Juba é o principal goleador do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O mais recente saiu no sábado, no empate diante do Santos, em um chute de fora da área.

Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia 1 de 38

Os números também ampliam o espaço de Juba na história do Bahia. No clube desde 2023, ele acumula 23 gols e ocupa o segundo lugar entre os defensores que mais marcaram pelo Tricolor. Seu contrato vai até 2029.

Uma eventual presença na lista final representará o retorno do lateral à Seleção. Juba já foi chamado por Ancelotti em 2025 e integrou a pré-lista para a Copa do Mundo deste ano.

O Brasil enfrentará o Japão em 14 de novembro, um sábado, às 7h15. Na terça-feira seguinte, dia 17, jogará contra Singapura, às 7h. Os dois horários são de Brasília.