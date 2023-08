Artilheiro do Brasileirão, Tiquinho desfalcará Botafogo contra Bahia

Artilheiro do Brasileirão com 13 gols, o atacante Tiquinho Soares vai desfalcar o Botafogo por pelo menos seis jogos. O atleta passou por exames nesta segunda-feira (7) que constataram uma lesão no medial do joelho esquerdo. Para alívio dos torcedores do líder nacional, não há necessidade de processo cirúrgico no jogador, que ficará afastado dos gramados por cinco semanas.



Tiquinho não encara o Guaraní, em Assunção, nesta quarta-feira (9), pela Copa Sul-Americana, e deve perder os jogos do Brasileirão contra Internacional, São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético-MG. Voltaria na quinta rodada do segundo turno, em visita ao Corinthians, no fim de semana de 20 de setembro. O número de jogos pode aumentar caso o time carioca avance na competição continental.