Às vésperas da estreia na Copa do Mundo, Seleção recebe folga

As jogadoras da Seleção Brasileira ganharam, nesta sexta-feira (21), o último dia de folga antes da estreia na Copa do Mundo Feminina. A primeira partida da equipe na competição será na segunda-feira (24), às 8h, diante do Panamá. Faltam, portanto, dois dias de treinos até o jogo, que será disputado no estádio Hindmarsh, em Adelaide.



A rotina de preparação vai ser retomada no sábado (22), no complexo esportivo de Moreton Bay, ainda na região de Brisbane. A delegação chegou na última terça-feira à cidade, que será a base do Brasil durante a primeira fase do Mundial. Já no domingo (23), a Seleção já estará em Adelaide para o treinamento final, no South Australia Football Centre.