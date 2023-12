Asano come chocolate após protesto da torcida contra investidores estrangeiros na Liga Alemã

Um fato curioso aconteceu no Campeonato Alemão na vitória do Bochum por 3 a 0 sobre o Union Berlin, no sábado, no Ruhrstadion, pela 15ª rodada. Em protesto contra a entrada de investidores estrangeiros na competição, os torcedores jogaram no gramado várias moedas de chocolate. Ninguém esperava, no entanto, que o atacante Takuma Asano fosse comer um desses chocolates, sendo flagrado pelas câmeras.



A moeda de chocolate, inclusive, deu sorte para Asano, que abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Em campo, o Bochum foi muito superior ao adversário e construiu uma vitória com tranquilidade. Após o duelo, o atacante revelou que é um fã de doces.