Aston Martin confirma piloto brasileiro no TL1 do GP da Itália

A Aston Martin confirmou nesta terça-feira (29) que o brasileiro Felipe Drugovich vai para a pista no primeiro treino livre do GP da Itália, na sexta-feira (1º). O jovem piloto, reserva do time britânico, vai ocupar o assento do canadense Lance Stroll no tradicional Circuito de Monza.



"Será um treino muito bom, em uma pista muito boa de testar, com longas retas. Esta será a primeira corrida do ano em que todos os carros vão usar um mínimo de carga aerodinâmica. Então será muito interessante ver como os carros irão performar", projetou Drugovich, de 23 anos.