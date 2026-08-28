NOVO DESAFIO

Astro com passagens por Real Madrid, Juventus e Chelsea surpreende e acerta com clube da 2ª divisão

Centroavante de 33 anos vai defender o Leganés, da Espanha

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:19

Álvaro Morata foi campeão da Eurocopa 2024 como capitão da Espanha Crédito: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock.com

Álvaro Morata está de volta ao futebol espanhol, mas em um destino que poucos imaginariam para um jogador com o currículo do atacante. Aos 33 anos, o atacante foi anunciado nesta sexta-feira (28) como novo reforço do Leganés, que disputa a segunda divisão do país. O jogador chega por empréstimo de uma temporada do Como, da Itália, com opção de compra ao final do vínculo.

A contratação representa uma das movimentações mais surpreendentes do mercado da Segunda Divisão espanhola. Formado no Real Madrid, Morata construiu uma carreira marcada por passagens por alguns dos principais clubes da Europa, como Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid e Milan, além de ter defendido Galatasaray e, mais recentemente, o Como.

O retorno à Espanha também aproxima Morata de sua cidade natal. Nascido em Madrid, o atacante volta a atuar no país depois de ter passado as últimas temporadas por diferentes ligas europeias. Pelo Leganés, ele vestirá a camisa 21 e ficará à disposição do técnico Rubén Albés.

Veja a trajetória de Morata 1 de 7

Mais de 200 gols e 20 títulos na carreira

O currículo de Morata ajuda a explicar o tamanho da contratação para um clube da segunda divisão. Segundo o próprio Leganés, o atacante acumula mais de 600 partidas e mais de 200 gols como profissional, além de mais de 20 títulos conquistados ao longo da carreira.

A trajetória começou no Real Madrid, onde estreou profissionalmente em 2010. O atacante disputou 95 partidas pela equipe principal e marcou 31 gols. Foi pelo time espanhol que conquistou duas Ligas dos Campeões, nas temporadas 2013/14 e 2016/17.

Entre as duas passagens pelo Real Madrid, Morata defendeu a Juventus. Em Turim, conquistou duas edições do Campeonato Italiano e chegou a disputar uma final de Champions League.

Depois, transferiu-se para o Chelsea, onde conquistou a Copa da Inglaterra e a Liga Europa de 2019. O atacante também acumulou títulos nacionais na Itália, com a camisa do Milan, e Turquia, pelo Galatasaray. Na última temporada, entrou em campo 30 vezes com a camisa do Como e balançou a rede somente uma vez.

Capitão da Espanha na Eurocopa

Morata também possui uma trajetória relevante pela seleção espanhola. O atacante foi o capitão da Espanha na campanha do título da Eurocopa de 2024 e também conquistou a Liga das Nações de 2023.

Ao todo, soma 87 partidas pela seleção principal e 37 gols, número que o coloca como o quarto maior artilheiro da história da Espanha, de acordo com o Leganés.

Depois da Eurocopa, porém, o espaço de Morata na seleção diminuiu. Ele não esteve entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026, competição na qual a Espanha conquistou o título.