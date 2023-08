Astro do City gasta R$ 820 mil em iPhones novos para companheiros

Capitão do Manchester City, o meia Kevin De Bruyne resolveu presentear os companheiros de elenco em homenagem à histórica campanha na temporada passada. E não economizou no 'mimo'. O belga gastou cerca de R$ 820 mil na compra de 26 novos iPhones decorados com platina, distribuídos a cada integrante da equipe - assim como o técnico, Pep Guardiola.



Os aparelhos custaram 5 mil libras (aproximadamente R$ 31,5 mil), cada, e foram customizados pela badalada iDesign Gold. De Bruyne fez questão que cada iPhone 14 trouxesse o nome do jogador presenteado, assim como o escudo do clube. Também foram feitas caixas personalizadas no tom de azul celeste do Manchester City.