MERCADO

Atacante aceita corte de mais de 80% no salário para voltar a time da Série A do Brasileirão

Atleta tinha proposta financeira superior de outro clube, mas escolheu retornar ao time onde se tornou ídolo

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:52

Tiquinho Soares Crédito: Reprodução

O Botafogo está perto de oficializar o retorno de Tiquinho Soares. Aos 35 anos, o atacante já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2026.

Para voltar ao clube, o jogador aceitou uma redução salarial superior a 80%, informou O Globo. Quando deixou o Botafogo, seus vencimentos estavam na casa de R$ 1 milhão. Agora, ele receberá entre R$ 100 mil e R$ 200 mil por mês, valor que ficará entre os menores do elenco.

Tiquinho chegou a ser procurado por um clube da Série A, que apresentou uma proposta financeira melhor. Mesmo assim, preferiu retornar ao Botafogo, onde se tornou ídolo e conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

Veja como ficou a tabela do Brasileirão 24ª rodada 1 de 4

O atacante estava livre no mercado após deixar o Mirassol e rescindir seu vínculo com o Santos. Em sua primeira passagem pelo Botafogo, disputou 120 partidas e marcou 44 gols. Depois da saída para o Santos, teve queda de rendimento: fez sete gols em 40 jogos e, pelo Mirassol, balançou as redes uma vez em dez partidas.