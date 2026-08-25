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Atacante aceita corte de mais de 80% no salário para voltar a time da Série A do Brasileirão

Atleta tinha proposta financeira superior de outro clube, mas escolheu retornar ao time onde se tornou ídolo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:52

Tiquinho Soares
Tiquinho Soares Crédito: Reprodução

O Botafogo está perto de oficializar o retorno de Tiquinho Soares. Aos 35 anos, o atacante já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2026.

Para voltar ao clube, o jogador aceitou uma redução salarial superior a 80%, informou O Globo. Quando deixou o Botafogo, seus vencimentos estavam na casa de R$ 1 milhão. Agora, ele receberá entre R$ 100 mil e R$ 200 mil por mês, valor que ficará entre os menores do elenco.

Tiquinho chegou a ser procurado por um clube da Série A, que apresentou uma proposta financeira melhor. Mesmo assim, preferiu retornar ao Botafogo, onde se tornou ídolo e conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

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O atacante estava livre no mercado após deixar o Mirassol e rescindir seu vínculo com o Santos. Em sua primeira passagem pelo Botafogo, disputou 120 partidas e marcou 44 gols. Depois da saída para o Santos, teve queda de rendimento: fez sete gols em 40 jogos e, pelo Mirassol, balançou as redes uma vez em dez partidas.

O novo contrato ainda prevê renovação automática por mais seis meses caso Tiquinho marque pelo menos sete gols até o fim da temporada.

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