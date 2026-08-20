FUTEBOL INGLÊS

Atacante brasileiro se aproxima de transferência de R$ 605 milhões em negociação histórica na Inglaterra

Savinho será vendido para o Tottenham

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:35

Savinho Crédito: Reprodução

Uma transferência avaliada em cerca de R$ 605 milhões pode mudar o rumo da carreira de um atacante brasileiro na Inglaterra. O Tottenham avançou para contratar Savinho, de 22 anos, em uma negociação que pode se tornar a maior venda da história do Manchester City. A expectativa é que o acordo seja concluído ainda nesta semana.

Os clubes já chegaram a um entendimento sobre a estrutura do negócio. O Tottenham deve pagar 93,3 milhões de euros fixos, além de outros 5,7 milhões de euros condicionados ao cumprimento de metas de desempenho. Ainda restam alguns detalhes para que a operação seja oficializada.

O valor supera os 75 milhões de euros pagos pelo Atlético de Madrid ao Manchester City por Julian Alvarez e colocaria a saída de Savinho no topo do ranking de vendas do clube inglês.

Falta de espaço pesa na decisão

A possibilidade de deixar Manchester ganhou força depois que Savinho manifestou o desejo de atuar com maior frequência. Na última temporada, ele começou como titular em apenas 14 dos 36 jogos que disputou.

A situação ficou ainda mais evidente no último domingo. Savinho não foi relacionado sequer entre os reservas para a decisão da Supercopa da Inglaterra, vencida pelo Arsenal por 3 a 0 sobre o City.

Caso as últimas questões do acordo sejam resolvidas, o brasileiro deve ser liberado para viajar a Londres e passar pelos exames médicos antes da assinatura do contrato.

O Tottenham acompanha Savinho desde a temporada passada, mas aumentou a pressão pela contratação com a insistência do técnico Roberto De Zerbi.

Negociação envolve outro atacante do City

As conversas entre os clubes também abriram espaço para uma possível transferência de Omar Marmoush. O atacante egípcio também negocia uma saída do Manchester City e despertou o interesse do Tottenham.

Considerando as duas operações, a movimentação financeira pode chegar a aproximadamente 151 milhões de euros entre valores fixos e bônus.

A possível saída de Savinho acontece pouco mais de um ano depois de o City barrar uma tentativa de contratação. Na ocasião, o clube recusou uma oferta de 60 milhões de libras e, posteriormente, renovou o vínculo do brasileiro até meados de 2031.

Passagem pelo Manchester City

Savinho chegou ao Manchester City com espaço para crescer no futebol inglês e, em duas temporadas, acumulou 84 partidas, sete gols e 13 assistências. No período, também participou das conquistas de três títulos.

Apesar dos números, a falta de sequência entre os titulares passou a pesar. O atacante busca agora um cenário em que consiga atuar mais regularmente dentro da própria Premier League.