Atacante Clayson é regularizado e deve estrear contra o Bahia

O Cuiabá ganhou um reforço para enfrentar o Bahia. O atacante Clayson foi regularizado e está à disposição do técnico António Oliveira para a partida deste sábado (8), às 16h, na Arena Pantanal, pela 14ª rodada do Brasileirão. Clayson defendeu o Bahia em 2020 após ser comprado junto ao Corinthians por cerca de R$ 4 milhões. Ele disputou 42 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Em 2021, o atacante foi emprestado ao Cuiabá, onde ganhou destaque. Porém, Clayson foi acusado de agredir uma mulher e acabou devolvido ao tricolor. Posteriormente ele foi absolvido.

Fora dos planos do Bahia, o jogador rescindiu o contrato no início de 2022. Desde então ele passou pelo Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, e V-Varen Nagasaki, no Japão.