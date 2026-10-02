Atacante cortado da Seleção não tem lesão detectada e está liberado para jogar

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Carol Neves
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:43
Os novos exames realizados por Raphinha nesta sexta-feira descartaram uma lesão e confirmaram que o atacante poderá defender o Barcelona contra o Getafe, em 10 de outubro, no primeiro compromisso do clube após a data Fifa. A equipe espanhola informou ao ge que está tudo bem com o brasileiro, cortado da Seleção na última quarta-feira.
O jogador foi avaliado pela manhã no Centro de Treinamento Joan Gamper. Os jornais Mundo Deportivo e Sport foram os primeiros a divulgar a atualização sobre sua condição física.
Raphinha
Raphinha apresentou desconforto muscular na coxa direita durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália e deixou o campo no intervalo. Segundo a CBF havia informado, não houve diagnóstico de lesão, apenas a identificação de um pequeno edema. A retirada do atacante da delegação ocorreu por precaução.
A possibilidade de contar com o brasileiro chega em um momento de destaque do jogador pelo Barcelona. Nos oito jogos que disputou nesta temporada, considerando todas as competições, ele marcou 14 gols e distribuiu três assistências.
O clube tem cinco partidas pela frente no restante de outubro. Entre elas estão os duelos com o Paris Saint-Germain, no dia 20, pela Champions League, e com o Real Madrid, no dia 25, pelo Campeonato Espanhol.
Com 21 pontos, o Barcelona lidera isoladamente LaLiga. Na estreia na Liga dos Campeões 2026/27, a equipe venceu o Feyenoord por 5 a 1, com dois gols de Raphinha.