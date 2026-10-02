FUTEBOL

Atacante cortado da Seleção não tem lesão detectada e está liberado para jogar

Brasileiro poderá enfrentar o Getafe em 10 de outubro após deixar a delegação por precaução devido a um desconforto na coxa direita

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:43

Raphinha Crédito: Reprodução

Os novos exames realizados por Raphinha nesta sexta-feira descartaram uma lesão e confirmaram que o atacante poderá defender o Barcelona contra o Getafe, em 10 de outubro, no primeiro compromisso do clube após a data Fifa. A equipe espanhola informou ao ge que está tudo bem com o brasileiro, cortado da Seleção na última quarta-feira.

O jogador foi avaliado pela manhã no Centro de Treinamento Joan Gamper. Os jornais Mundo Deportivo e Sport foram os primeiros a divulgar a atualização sobre sua condição física.

Raphinha 1 de 11

Raphinha apresentou desconforto muscular na coxa direita durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália e deixou o campo no intervalo. Segundo a CBF havia informado, não houve diagnóstico de lesão, apenas a identificação de um pequeno edema. A retirada do atacante da delegação ocorreu por precaução.

A possibilidade de contar com o brasileiro chega em um momento de destaque do jogador pelo Barcelona. Nos oito jogos que disputou nesta temporada, considerando todas as competições, ele marcou 14 gols e distribuiu três assistências.

O clube tem cinco partidas pela frente no restante de outubro. Entre elas estão os duelos com o Paris Saint-Germain, no dia 20, pela Champions League, e com o Real Madrid, no dia 25, pelo Campeonato Espanhol.