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Atacante da Seleção Brasileira deixa gigante inglês e acerta com clube saudita por valor recorde

Brasileiro assinou contrato até 2030 com o Al-Hilal após sete temporadas no Arsenal

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:00

Gabriel Martinelli foi anunciado pelo Al-Hilal Crédito: Divulgação

Gabriel Martinelli é o novo reforço do Al-Hilal. O atacante da Seleção Brasileira foi anunciado pelo clube saudita nesta quinta-feira (3) e assinou contrato válido por quatro temporadas, até 2030, encerrando uma passagem de sete anos pelo Arsenal. A negociação entrou para a história do clube inglês como a maior venda de sua história.

O Al-Hilal desembolsou 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 416 milhões. Até então, a maior negociação envolvendo uma saída do clube londrino havia sido a transferência do meio-campista inglês Alex Oxlade-Chamberlain para o Liverpool, em 2017. Na ocasião, os Reds pagaram 40,89 milhões de euros, aproximadamente R$ 242,1 milhões.

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Martinelli chega ao Al-Hilal aos 25 anos e vestirá a camisa 7, que pertencia ao uruguaio Darwin Núñez, atualmente emprestado ao Al-Diriyah. O brasileiro também aparece como uma das opções para ocupar o espaço deixado por Marcos Leonardo, negociado com o Ajax, da Holanda.

A contratação acontece depois do atacante perder espaço nos planos do Arsenal. Mesmo com a saída de Leandro Trossard, Martinelli não conseguiu convencer o técnico Mikel Arteta de que deveria permanecer como uma das principais opções do elenco. O brasileiro deixa o clube ao lado de Gabriel Jesus, que também foi negociado e acertou com o Barcelona.

Martinelli deixa legado no Arsenal

Revelado pelo Ituano, Gabriel Martinelli chegou ao Arsenal em julho de 2019 e rapidamente passou a fazer parte da equipe principal. Ao longo de sete temporadas em Londres, o atacante disputou 278 partidas, marcou 62 gols e contribuiu com 34 assistências.

Durante o período, Martinelli conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. O brasileiro também se consolidou na Seleção Brasileira, pela qual disputou 27 partidas.

Forever a Gunner ❤️



The club can confirm that Gabriel Martinelli has joined Al-Hilal on a permanent deal.



Thank you for everything and best of luck, Gabi ? — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2026