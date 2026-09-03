Atacante da Seleção Brasileira deixa gigante inglês e acerta com clube saudita por valor recorde

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Pedro Carreiro
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:00
Gabriel Martinelli é o novo reforço do Al-Hilal. O atacante da Seleção Brasileira foi anunciado pelo clube saudita nesta quinta-feira (3) e assinou contrato válido por quatro temporadas, até 2030, encerrando uma passagem de sete anos pelo Arsenal. A negociação entrou para a história do clube inglês como a maior venda de sua história.
O Al-Hilal desembolsou 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 416 milhões. Até então, a maior negociação envolvendo uma saída do clube londrino havia sido a transferência do meio-campista inglês Alex Oxlade-Chamberlain para o Liverpool, em 2017. Na ocasião, os Reds pagaram 40,89 milhões de euros, aproximadamente R$ 242,1 milhões.
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Martinelli chega ao Al-Hilal aos 25 anos e vestirá a camisa 7, que pertencia ao uruguaio Darwin Núñez, atualmente emprestado ao Al-Diriyah. O brasileiro também aparece como uma das opções para ocupar o espaço deixado por Marcos Leonardo, negociado com o Ajax, da Holanda.
A contratação acontece depois do atacante perder espaço nos planos do Arsenal. Mesmo com a saída de Leandro Trossard, Martinelli não conseguiu convencer o técnico Mikel Arteta de que deveria permanecer como uma das principais opções do elenco. O brasileiro deixa o clube ao lado de Gabriel Jesus, que também foi negociado e acertou com o Barcelona.
Revelado pelo Ituano, Gabriel Martinelli chegou ao Arsenal em julho de 2019 e rapidamente passou a fazer parte da equipe principal. Ao longo de sete temporadas em Londres, o atacante disputou 278 partidas, marcou 62 gols e contribuiu com 34 assistências.
Durante o período, Martinelli conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. O brasileiro também se consolidou na Seleção Brasileira, pela qual disputou 27 partidas.
O Arsenal se despediu do atacante com uma homenagem nas redes sociais e destacou a contribuição de Martinelli durante sua passagem pelo clube e também lembrou as participações do jogador pela Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, quando conquistou a medalha de ouro, além da Copa América de 2024 e das Copas do Mundo de 2022 e 2026.