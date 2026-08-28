Atacante da Seleção Brasileira fica perto da Arábia Saudita em negócio de R$ 390 milhões

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Wendel de Novais
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:29
Gabriel Martinelli pode estar perto de trocar o Arsenal pelo futebol da Arábia Saudita em uma negociação de R$ 390 milhões. O Al-Hilal prepara uma proposta superior a € 65 milhões pelo atacante da Seleção Brasileira, e as conversas entre os clubes já estariam nas etapas finais.
A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Segundo ele, o valor da negociação é o principal avanço nas conversas e pode colocar a saída do brasileiro entre as maiores vendas da história do Arsenal.
O atacante de 25 anos já teria dado sinal verde para a transferência, segundo informação divulgada anteriormente pelo ge. Agora, a expectativa é pela formalização da proposta e pela conclusão das tratativas entre os dois clubes.
Gabriel Martinelli
A possível saída acontece após Martinelli perder espaço no Arsenal. Na última temporada, o brasileiro ficou atrás de Leandro Trossard na disputa por uma vaga entre os titulares, cenário que também foi alterado com a chegada do grego Christos Tzolis, contratado junto ao Club Brugge por cerca de R$ 259 milhões.
A mudança de cenário no clube inglês, somada à proposta milionária preparada pelo Al-Hilal, pode acelerar a despedida de Martinelli do futebol europeu. Caso o negócio seja confirmado, ele passará a integrar um dos elencos mais valorizados da Arábia Saudita.
Martinelli chega às negociações valorizado pelo desempenho recente com a Seleção Brasileira. O atacante foi um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo e marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, de virada, pelas oitavas de final.