MELHOR EM CAMPO

Atacante da Seleção Brasileira sai do banco, muda jogo em apenas meia hora e comanda virada do Real Madrid na Champions

Até a partida, o jogador havia disputado apenas 10 minutos na temporada atual do time

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:21

Endrick foi eleito melhor em campo Crédito: Divulgação/Real madrid

Endrick precisou de 37 minutos contra a Roma para ganhar protagonismo em uma temporada até então marcada pela falta de espaço no Real Madrid. Acionado no segundo tempo, o brasileiro marcou um gol e participou diretamente de outro na virada por 4 a 3 sobre os italianos, fora de casa.

Até a partida, o atacante havia disputado apenas 10 minutos em 2026/27. A atuação deu força aos elogios de José Mourinho, que já havia descartado negociar o jogador na próxima janela de transferências, apesar das poucas oportunidades concedidas.

Endrick 1 de 47

“Eu sempre tive a certeza de que não é para emprestar que e não é para vender, porque ele tem nível de jogador do Real Madrid. E hoje foi a noite dele”, afirmou o treinador após o confronto.

Mourinho também ponderou que o jovem ainda precisa evoluir e que comparações com grandes nomes do futebol podem atrapalhar esse processo.

Lesão e espera por oportunidades

O início da temporada de Endrick foi prejudicado por uma lesão muscular com impacto no tendão, que o afastou por mais de um mês. Mesmo depois de voltar a ser relacionado, no jogo contra a Inter de Milão, em 8 de setembro, o brasileiro passou a maior parte do tempo no banco.

Antes de enfrentar a Roma, sua única participação havia ocorrido diante do Elche. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, com o Real vencendo por 2 a 1, e permaneceu em campo por 10 minutos, contando os acréscimos.

Na Itália, o cenário era outro: Mourinho recorreu ao atacante aos 13 minutos da etapa final, quando a partida parecia caminhar para uma vitória da Roma. A resposta veio com participação decisiva na reação espanhola.

Mourinho reconhece pouco espaço

Na véspera do duelo, em entrevista à TNT Sports, o português admitiu que ainda não havia conseguido oferecer ao brasileiro as chances que gostaria. Também relatou ter conversado com o jogador sobre a situação.

Segundo Mourinho, Endrick estava prestes a entrar contra o Villarreal quando o Real marcou. Com a equipe em vantagem e um jogador a menos, o treinador mudou os planos.

“E depois, ganhando e com 10, é normal que o treinador mude a cabeça e tenha outras opções”, explicou.