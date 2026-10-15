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Atacante da Seleção Brasileira sai do banco, muda jogo em apenas meia hora e comanda virada do Real Madrid na Champions

Até a partida, o jogador havia disputado apenas 10 minutos na temporada atual do time

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:21

Endrick foi eleito melhor em campo
Endrick foi eleito melhor em campo Crédito: Divulgação/Real madrid

Endrick precisou de 37 minutos contra a Roma para ganhar protagonismo em uma temporada até então marcada pela falta de espaço no Real Madrid. Acionado no segundo tempo, o brasileiro marcou um gol e participou diretamente de outro na virada por 4 a 3 sobre os italianos, fora de casa.

Até a partida, o atacante havia disputado apenas 10 minutos em 2026/27. A atuação deu força aos elogios de José Mourinho, que já havia descartado negociar o jogador na próxima janela de transferências, apesar das poucas oportunidades concedidas.

Endrick

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Jonathan Guimarães
Endrick construiu academia em casa por Jonathan Guimarães
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi para o Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid por Reprodução I X @realmadrid
Endrick em treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemora primeiro gol na Liga dos Campeões por Divulgação/Real Madrid
Endrick se casa com namorada por Redes sociais
Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick marcou primeiro gol pelo Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Endrick por Rafael Ribeiro/CBF/
Endrick chega ao Real Madrid por Divulgação
Endrick marcou no final por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick em ação pelo Palmeiras contra o Independiente del Valle por Cesar Greco/Palmeiras
Endrick e paquetá por RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r
Endrick comemora gol contra a Inglaterra por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick por Divulgação
Endrick Brasil por Joilson Marconne/CBF
Endrick no desembarque da seleção brasileira pré-olímpica no Aeroporto Santos Dumont, no Rio por Joilson Marconne/CBF
Endrick em treino da seleção brasileira por Vitor Silva/CBF
Zé Rafael e Endrick por Cesar Greco/Ag Palmeiras
Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão por Cesar Greco/Palmeiras
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Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

“Eu sempre tive a certeza de que não é para emprestar que e não é para vender, porque ele tem nível de jogador do Real Madrid. E hoje foi a noite dele”, afirmou o treinador após o confronto.

Mourinho também ponderou que o jovem ainda precisa evoluir e que comparações com grandes nomes do futebol podem atrapalhar esse processo.

Lesão e espera por oportunidades

O início da temporada de Endrick foi prejudicado por uma lesão muscular com impacto no tendão, que o afastou por mais de um mês. Mesmo depois de voltar a ser relacionado, no jogo contra a Inter de Milão, em 8 de setembro, o brasileiro passou a maior parte do tempo no banco.

Antes de enfrentar a Roma, sua única participação havia ocorrido diante do Elche. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, com o Real vencendo por 2 a 1, e permaneceu em campo por 10 minutos, contando os acréscimos.

Na Itália, o cenário era outro: Mourinho recorreu ao atacante aos 13 minutos da etapa final, quando a partida parecia caminhar para uma vitória da Roma. A resposta veio com participação decisiva na reação espanhola.

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Mourinho reconhece pouco espaço

Na véspera do duelo, em entrevista à TNT Sports, o português admitiu que ainda não havia conseguido oferecer ao brasileiro as chances que gostaria. Também relatou ter conversado com o jogador sobre a situação.

Segundo Mourinho, Endrick estava prestes a entrar contra o Villarreal quando o Real marcou. Com a equipe em vantagem e um jogador a menos, o treinador mudou os planos.

“E depois, ganhando e com 10, é normal que o treinador mude a cabeça e tenha outras opções”, explicou.

A ausência de Vini Jr. pode abrir espaço para novas oportunidades. O ponta ficará fora das próximas quatro rodadas de LaLiga por suspensão após puxar o cabelo de Nathan Saliba e reclamar em campo depois de receber o cartão vermelho.

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Endrick

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