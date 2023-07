Atacante da Seleção 'destrói' mercado em hilário comercial; veja

Uma das estrelas da Seleção Brasileira feminina, a atacante Debinha é a protagonista de uma divertida propaganda da Nike. Na peça, a jogadora do North Carolina Courage, dos Estados Unidos, entra em uma loja de conveniência e, ao ver um pacote caindo da prateleira, começa a fazer embaixadinhas com o produto.



A jogadora 'segura' o item com o pescoço, mata no peito e até dá uma espécie de chapéu em um outro cliente. Mas nem tudo acaba bem: no fim, a loja acaba 'destruída'. Veja: