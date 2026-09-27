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Atacante da Série C é atingido por garrafa e faz gestos obscenos para torcedores após empate na reta final

Sem marcar na competição, jogador pediu desculpa e disse que gesto foi para pessoa que o atacou

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 10:41

Henrique Dourado
Henrique Dourado Crédito: Reprodução

Henrique Dourado foi atingido por uma garrafa lançada da arquibancada e discutiu com torcedores após o empate sem gols entre Botafogo-PB e Maringá, no Almeidão. A partida, válida pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série C, deixou o time paraibano na lanterna do Grupo B, com um ponto e nenhum gol marcado em quatro jogos nesta fase.

Henrique Dourado também vive um jejum individual na Série C. O atacante não marcou em suas 18 partidas registradas na competição antes do empate com o Maringá e voltou a passar em branco ao entrar em campo no sábado (26).

Henrique Dourado divulgou nota após episódio

Henrique Dourado saiu em branco mais uma vez por Divulgação
Nota divulgada pelo atacante por Reprodução
Henrique Dourado por Reprodução
Henrique Dourado na época fo Fluminense por Divulgação
1 de 4
Henrique Dourado saiu em branco mais uma vez por Divulgação

O episódio ocorreu depois do apito final. Dourado dava uma entrevista à beira do campo enquanto caminhava para os vestiários quando, ao chegar à entrada do túnel, foi atingido pela garrafa. O atacante reagiu com gestos obscenos e precisou ser contido por funcionários do clube. Antes de descer as escadas, também fez com as mãos um gesto indicando “pequeno” em direção à arquibancada.

Horas depois, o jogador afirmou que sua reação foi dirigida exclusivamente ao torcedor que arremessou a garrafa. Dourado chamou de "inverídica" a versão de que fez gestos obscenos para a torcida, a qual afirmou sempre respeitar. "Respondi única e exclusivamente a uma pessoa que me agrediu covardemente", escreveu em nota. "Peço desculpa aos que se sentiram ofendidos com o ato, mas foge totalmente da essência do futebol ações como esta que sofri".

Ainda com chances matemáticas de acesso, o Botafogo-PB visita o Floresta no próximo sábado (3), às 17h, no estádio Presidente Vargas, pela quinta e penúltima rodada do quadrangular.

Tags:

Henrique Dourado

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