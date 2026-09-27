CONFUSÃO

Atacante da Série C é atingido por garrafa e faz gestos obscenos para torcedores após empate na reta final

Sem marcar na competição, jogador pediu desculpa e disse que gesto foi para pessoa que o atacou

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 10:41

Henrique Dourado Crédito: Reprodução

Henrique Dourado foi atingido por uma garrafa lançada da arquibancada e discutiu com torcedores após o empate sem gols entre Botafogo-PB e Maringá, no Almeidão. A partida, válida pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série C, deixou o time paraibano na lanterna do Grupo B, com um ponto e nenhum gol marcado em quatro jogos nesta fase.

Henrique Dourado também vive um jejum individual na Série C. O atacante não marcou em suas 18 partidas registradas na competição antes do empate com o Maringá e voltou a passar em branco ao entrar em campo no sábado (26).

Henrique Dourado divulgou nota após episódio 1 de 4

O episódio ocorreu depois do apito final. Dourado dava uma entrevista à beira do campo enquanto caminhava para os vestiários quando, ao chegar à entrada do túnel, foi atingido pela garrafa. O atacante reagiu com gestos obscenos e precisou ser contido por funcionários do clube. Antes de descer as escadas, também fez com as mãos um gesto indicando “pequeno” em direção à arquibancada.

Horas depois, o jogador afirmou que sua reação foi dirigida exclusivamente ao torcedor que arremessou a garrafa. Dourado chamou de "inverídica" a versão de que fez gestos obscenos para a torcida, a qual afirmou sempre respeitar. "Respondi única e exclusivamente a uma pessoa que me agrediu covardemente", escreveu em nota. "Peço desculpa aos que se sentiram ofendidos com o ato, mas foge totalmente da essência do futebol ações como esta que sofri".