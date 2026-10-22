Atacante de 15 anos terá multa de R$ 450 milhões em primeiro contrato profissional com gigante do Brasileirão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:33
Aos 15 anos, Nicolas Francisco já atrai olhares de clubes da Espanha e da Inglaterra e está perto de assinar um contrato com multa milionária. O atacante completa 16 anos em 30 de outubro e tem acordo para firmar, na sequência, o primeiro vínculo profissional com o São Paulo. Para o mercado internacional, a multa será de 80 milhões de euros, cerca de R$ 450 milhões.
O acerto foi encaminhado no ano passado, com a assinatura de um pré-contrato. Além da proteção contra uma saída precoce, o vínculo prevê luvas, metas de desempenho e gatilhos financeiros - condições pouco comuns nos primeiros contratos de atletas da base.
Quem é Nicolas Francisco, atacante de 15 anos que terá multa de R$ 450 milhões
A trajetória até esse acordo começou com um obstáculo financeiro. Natural de Presidente Epitácio, no interior paulista, Nicolas passou em um teste do Corinthians aos oito anos, mas a família não tinha condições de mantê-lo no clube. De volta à cidade natal, continuou a formação e passou pelo Grêmio Prudente, onde acumulou 100 gols entre meados de 2021 e 2022.
O desempenho atraiu o interesse de vários clubes brasileiros. A família escolheu o projeto do São Paulo, que recebeu o atacante em fevereiro de 2023. Naquele mesmo ano, ele marcou 32 gols no Paulistão sub-13 e superou o recorde de Marcos Leonardo, que havia feito 25 pelo Santos.
Agora, mesmo aos 15 anos, Nicolas lidera a artilharia do sub-17 de sua equipe na temporada. São 22 gols em 32 partidas, apenas 17 delas como titular, com média de um gol a cada 70 minutos. Os gols saíram com as duas pernas, de cabeça, em finalizações de primeira e em jogadas individuais.