FUTEBOL

Atacante de 15 anos terá multa de R$ 450 milhões em primeiro contrato profissional com gigante do Brasileirão

Artilheiro soma 22 gols na temporada e despertou interesse de clubes da Espanha e da Inglaterra

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:33

Nicolas Francisco Crédito: Reprodução/_nicolasfrancisco9

Aos 15 anos, Nicolas Francisco já atrai olhares de clubes da Espanha e da Inglaterra e está perto de assinar um contrato com multa milionária. O atacante completa 16 anos em 30 de outubro e tem acordo para firmar, na sequência, o primeiro vínculo profissional com o São Paulo. Para o mercado internacional, a multa será de 80 milhões de euros, cerca de R$ 450 milhões.

O acerto foi encaminhado no ano passado, com a assinatura de um pré-contrato. Além da proteção contra uma saída precoce, o vínculo prevê luvas, metas de desempenho e gatilhos financeiros - condições pouco comuns nos primeiros contratos de atletas da base.

Quem é Nicolas Francisco, atacante de 15 anos que terá multa de R$ 450 milhões 1 de 7

A trajetória até esse acordo começou com um obstáculo financeiro. Natural de Presidente Epitácio, no interior paulista, Nicolas passou em um teste do Corinthians aos oito anos, mas a família não tinha condições de mantê-lo no clube. De volta à cidade natal, continuou a formação e passou pelo Grêmio Prudente, onde acumulou 100 gols entre meados de 2021 e 2022.

O desempenho atraiu o interesse de vários clubes brasileiros. A família escolheu o projeto do São Paulo, que recebeu o atacante em fevereiro de 2023. Naquele mesmo ano, ele marcou 32 gols no Paulistão sub-13 e superou o recorde de Marcos Leonardo, que havia feito 25 pelo Santos.