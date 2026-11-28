BELO HORIZONTE

Atacante de gigante da Série A vai construir mansão de 1,3 mil m² em área de interesse ambiental

Obra, que teve projeto aprovado, prevê retirada de vegetação nativa e de quatro ipês protegidos por lei

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 08:36

Bernard Crédito: Pedro Souza / Atlético

O atacante Bernard, do Atlético-MG, recebeu autorização da Prefeitura de Belo Horizonte para construir uma mansão de 1.373,18 metros quadrados na Serra do Curral, na região Centro-Sul da capital mineira. O imóvel ficará no chamado Mirante da Copasa, no bairro Comiteco, de onde é possível conseguir uma vista impactante da cidade.

A aprovação do empreendimento, no entanto, levanta questionamentos sobre os impactos ambientais da construção. O assunto será debatido em audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, marcada para 19 de dezembro, a pedido do vereador Bruno Pedralva (PT), segundo o jornal O Tempo.

O projeto recebeu aval do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam), órgão ligado à prefeitura. Para a execução da obra, será necessária a supressão de vegetação de 42 espécies, entre elas quatro exemplares de ipê-amarelo-do-cerrado, árvore protegida por lei.

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O terreno está inserido em uma Área de Diretrizes Especiais (ADE) de Interesse Ambiental, que integra o perímetro de proteção do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. A região já sofre impactos da atividade minerária.

Atualmente, apenas parte da serra está integralmente protegida da exploração mineral e imobiliária, como ocorre nas áreas do Parque das Mangabeiras e do Parque da Serra do Curral. O restante do monumento natural, que abriga vegetação e animais característicos do Cerrado, pertence a proprietários particulares.

Antes de ser adquirido por Bernard, o terreno passou por diferentes proprietários e foi alvo de uma longa disputa judicial, em razão da proximidade com áreas protegidas.

Obra na Serra do Curral foi alvo de disputa judicial

O primeiro projeto para construção no terreno, que ainda não pertencia ao jogador, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte em 17 de fevereiro de 2016. Em março de 2018, foi emitido o alvará de construção.

As obras chegaram a ser iniciadas, mas foram interrompidas em dezembro de 2021 por determinação judicial, em uma ação movida pelo Ministério Público. A paralisação deixou no local escombros e estruturas remanescentes do projeto original.

Em 22 de abril de 2025, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente indeferiu um pedido de autorização para intervenção na área. Dois meses depois, quando o terreno já pertencia a Bernard, o atacante apresentou uma nova solicitação de autorização ambiental para o empreendimento.

Ao mesmo tempo, foi firmado um Termo de Compromisso com o Ministério Público, que resultou na extinção da ação judicial. Com o acordo, o projeto pôde ser encaminhado ao Comam, que aprovou a proposta em 28 de outubro.

O conselho é formado por 11 integrantes, entre representantes do poder público e da sociedade civil. Na votação, sete conselheiros foram favoráveis à construção e quatro se posicionaram contra.

Como compensação ambiental, Bernard se comprometeu a plantar 444 mudas de espécies que serão retiradas do terreno. Desse total, 20 serão de ipê-amarelo-do-cerrado. O acordo também prevê o repasse de R$ 491.660 à brigada de incêndio do Hospital da Baleia.